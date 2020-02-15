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Зеленский: У меня нет времени думать стратегически

  • 15.02.2020, 21:46
Зеленский: У меня нет времени думать стратегически

Президент Украины заявил, что «думает тактически в интересах страны».

Президент Владимир Зеленский в интервью журналистке американского телеканала CNN Кристиан Аманпур в рамках Мюнхенской конференции заявил том, что у него "нет времени думать стратегически".

Об этом написала в Facebook журналистка Мирослава Барчук, передает zn.ua.

"У меня нет времени думать стратегически. Я часто думаю тактически в интересах Украины". Президент Украины Зеленский – только что на Мюнхенской конференции по безопасности. В интервью Аманпур, ведущей CNN. Что ж, довольно откровенно и емко. Это подтверждает и его мюнхенское выступление", - написала Барчук.


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