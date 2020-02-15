В Гродно открыли 42-метровый аттракцион 2 15.02.2020, 21:58

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Фото: newgrodno.by

Колесо обозрения открыли в парке Жилибера.

Вчера в Гродно украсили День всех влюбленных новым колесом обозрения. Его открыли в парке Жилибера, и Instagram сразу наполнился множеством фотографий с нового аттракциона.

«Онлайнер» изучил эти фотокарточки и предлагает вам взглянуть на свежую достопримечательность областного центра, которая может послужить отличной обзорной площадкой и местом для свиданий.

Сообщается, что высота колеса обозрения составляет 42 метра. Вес колеса 70 тонн, 200 тонн весит бетонное основание, которое находится под землей. Билет на колесо обозрения можно купить за 4 рубля.