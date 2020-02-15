Посол Беларуси в Австрии переходит на работу в ОБСЕ 4 15.02.2020, 22:16

1,658

Елена Купчина была назначена послом в Австрии в декабре 2016 года.

Посол Беларуси в Австрии и Словении по совместительству Елена Купчина покидает свой пост. Об этом сообщает посольство Австрии в Минске на своей странице в Facebook .

Как пишет австрийское дипломатическое ведомство, Елена Купчина останется в Вене и перейдет работать в ОБСЕ, где займет пост в секретариате.

Диктатор назначил тогда замглавы МИД Елену Купчину послом в Австрии в декабре 2016 года. Год назад Купчина стала послом в Словении, а также постоянным представителем Беларуси при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе по совместительству.

В марте 2017 года Беларусь выдвигала Елену Купчину на пост генсека ОБСЕ. Ее кандидатуру поддержала Россия.