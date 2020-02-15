Дольщики «Тамбаза» вышли на пикет к Мингорисполкому 15.02.2020, 22:25

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Фото: novychas.by

На пикет вышли более 80 человек.

В субботу, 15 февраля, дольщики «Тамбаза» снова вышли с пикетом к Мингорисполкому.

15 февраля на ступеньках Мингорисполкома собрались люди, которые участвовали в долевом строительстве квартир ЖК «Аркадия». Это уже шестая акция граждан, добиваются от властей, чтобы их права были защищены, а ситуация с жильем решена. По словам, участников акции, после двух лет переписки с госорганами, которая не привела ни к каким изменениям, люди стали устраивать пикеты, передает «Новы час».

Фото: novychas.by

В декабре 2018 году Мингорисполком подписал решение исключить земельный участок с недостроенными объектами ЖК «Аркадия» у фирмы «Тамбаз». Объект передали УКС Советского района. Генеральным подрядчиком назначили ОАО «Стройтрест № 4».

Фото: novychas.by

Большинство дольщиков полностью оплатили квартиры по облигациям, однако остались ни с чем. Экс-глава «Тамбаз» Лев Хаютин в конце прошлого года был осужден на шесть лет заключения.

Фото: novychas.by

Главное требование пикетчиков - предоставить прозрачные расчеты новых цен жилья и обоснование, почему они выросли во много раз. Люди говорят, что не собираются останавливаться в своей борьбе, так как у них попросту нет выхода. Сейчас около Мингорисполкома присутствует более 80 человек. Представители милиции следили за пикетом, но не предпринимали никаких действий в отношении людей.