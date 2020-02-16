Юрий Хащеватский: Лукашенко вертится, как уж на сковородке 1 16.02.2020, 8:40

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ЮРИЙ ХАЩЕВАТСКИЙ

ФОТО: CHARTER97.ORG

Диктатор больше не доверяет своему окружению?

Белорусские власти после последних переговоров в Сочи скрывают от населения настоящую цену, которую будут платить в 2020 году России за газ.

С нефтью — та же неопределенность. На фоне заверения официальных СМИ про поиски альтернативных источников, Лукашенко в пятницу заявил о готовности забирать из «Дружбы» транзитную российскую нефть.

Как провал на переговорах в Сочи может сказаться на положении дел для белорусского режима? На вопросы Charter97.org отвечает известный белорусский режиссер-документалист Юрий Хащеватский.

- До начала переговоров Лукашенко заявил, что приближается «момент истины». Как вы полагаете, наступил ли для него этот момент?

- Он давно наступил, этот момент истины, очень давно. Лукашенко всегда говорили об этом — все абсолютно. Но он думал, что он «умнее всех», «хитрее всех», что он всех сумеет обмануть и тому подобное. Но он нарвался на такого же человека, который не меньше может обманывать, чем сам Лукашенко — два бандита встретились.

И теперь у одного бандита есть ядерное оружие, есть огромная армия, есть огромное количество денег. А у второго ничего нет за душой, кроме его дурацкой «экономической модели», которая завела в тупик и отобрала у Беларуси четверть века для развития.

В этом, собственно говоря, и есть момент истины. И это было уже понятно очень давно. Просто Лукашенко никак не может понять. Может быть, он уже и понял, но просто он сейчас пытается каким-то образом прикрыть свою растерянность, испуг и осознание этого, и скрыть от белорусов, что экономика жизни на халяву, которая всегда выдавалась им за «экономическое чудо», просто-напросто зашла в тупик. Это и есть самый главный момент истины.

- Как вы оцениваете метафору Путина вначале переговоров о «кашке на воде» для Лукашенко?

- Это у них такой стиль сейчас. В принципе, это конечно же унижение. Этот вопрос был задан с целью унизить. Это вопрос дона к просителю, который не хотел слушаться. Это очень четкое и совершенное издевательство.

И Лукашенко этого заслужил. Потому что он на халяву все время вытягивал из РФ эти нефтяные деньги. Потому что он рассовывал их по своим счетам. Потому что он раздавал эти деньги своим друзьям — а теперь не может.

Теперь же Лукашенко вертится, как уж на сковородке. Теперь он не знает, откуда чего ожидать. Теперь он боится, теперь оглядывается. Потому что если раньше он платил своим силовикам и был уверен, что те его защитят, то теперь эта уверенность проходит. То есть, возникают серьезные проблемы.

Вот поэтому, издеваясь, примерно это и сказал Путин, который тот еще бандит, который давным-давно освоил эту мафиозную стилистику и сейчас ей воспользовался.

- Закончился ли так называемый «нефтяной эмират» для Лукашенко и его приближенных?

- Я надеюсь, что закончился. В принципе это не так уж плохо, потому что давно пора отказываться от нефти и переходить на электрические двигатели — это в стратегическом смысле.

А на сегодняшний момент это, конечно же, очень серьезный удар по всей вертикали Лукашенко. Не по белорусским гражданам, ни в коем случае. Дело в том, что белорусы от этих вот всех скидок на нефть, на газ никогда ничего не имели.

Наоборот, они платили по полной программе, даже еще и больше. Сколько я себя помню, я удивлялся, приезжая в Украину, которая получала газ, начиная с 2000-х годов, без преференции по цене — и при этом моя мать, жившая в Одессе, платила за газ раза в два меньше, чем мы здесь.

Поэтому очень важно, чтобы граждане Беларуси поняли, что они не получали никакой выгоды от российских скидок на нефть и газ. Эти деньги давались белорусской номенклатуре на то, чтобы они могли себя обеспечить, чтобы эти деньги они могли распилить, растащить по своим карманам и по своим Дроздам. В самой большой степени, это касается Лукашенко, который был одним из тех, кто больше всего наживался на российских дотациях.

- Возвращаясь к вопросу доверия Лукашенко к «вертикали», о котором вы упомянули. Сможет ли диктатор выполнять свой «социальный контракт» с отдельными группами в сложившейся структуре власти — в первую очередь, с силовиками?

- Надеюсь, что он не сможет в той же степени выполнять свой «контракт», как это было раньше. Я даже уверен в том, что он не сможет.

И вот здесь начинается настоящая проблема. Потому что у него сейчас единственный источник доходов — это забирать деньги у населения: для того, чтобы обеспечивать выплаты силовикам и тем кто его пока еще поддерживает. Здесь как раз нашла коса на камень. Потому что у населения денег нет, и мы сейчас видим совершенно невообразимые вещи, когда люди получают по 70 рублей зарплаты — это просто чудовищно.

Мы сейчас находимся в ситуации, когда у граждан Беларуси пытаются просто-напросто пытаются отобрать вообще все. Ради чего? Ради того, чтобы проплатить силовикам, на поддержку которых Лукашенко все еще надеется. Посмотрим, как это будет развиваться. Я думаю, что чем быстрее граждане Беларуси поймут весь ужас своего положения, чем быстрее страна придет в себя, тем быстрее мы сможем опрокинуть эту власть, убрать наконец-то удавку с шеи Беларуси и привести нашу страну в нормальное состояние.