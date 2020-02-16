Европейцы стали больше путешествовать на самолетах 16.02.2020, 10:37

Наиболее заметно выросло количество авиапассажиров в странах Восточной Европы.

Несмотря на заявления европейцев, что они стараются меньше летать для снижения нагрузки на климат, в ЕС стали чаще пользоваться авиатранспортом. По данным европейского статистического агентства Евростат, за 2018 год самолетом воспользовались на 6% больше пассажиров, чем годом ранее (и на 43% больше, чем в 2010 году). Почти половина этих пассажиров совершала перелеты внутри Евросоюза, пишет euro-pulse.ru.

Наиболее заметно выросло количество авиапассажиров в странах Восточной Европы. Так, в Литве, Словакии, Польше и Латвии пассажиров стало больше на 15%. А вот в Швеции, где даже существует специальный термин для описания стыда за путешествия на самолете – Flygskam, авиапассажиров на домашних перелетах стало меньше на 8% за последний год. Правда, международными рейсами шведы пока реже пользоваться не стали.

Согласно планам Еврокомиссии, к 2050 году уровень выбросов парниковых газов в ЕС должен снизиться настолько, чтобы все выбросы естественным путем поглощались. Для того, чтобы достигнуть этого уровня, власти ЕС планируют ужесточить нормы выбросов для авиаперевозок. Как именно это будет сделано, будет решаться в 2021 году.

Уже сейчас ассоциация немецкой авиакосмической промышленности BDLI делает ставку на возобновляемые виды топлива для самолетов; тот же путь выбрали шведские авиаперевозчики. Другие компании разрабатывают схемы компенсации своих вредных выбросов – например, планируют высаживать деревья в зависимости от объемов выбросов парниковых газов.