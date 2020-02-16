Работница «Евроопта»: Мы бы сами такого никогда не съели 1 16.02.2020, 11:42

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Иллюстрационное фото

Женщина рассказала шокирующие подробности про беляши, колбасу и фарш. Начальство ее опровергает.

Бывшая работница речицкого гипермаркета «Евроопт» Ирина Басаранович, которую уволили за жалобу на камеры в женской раздевалке, рассказала belsat.eu о нарушениях на производстве. Женщина больше года работала в цехе обработки мясных изделий. По ее словам, руководство занижало убытки магазина, вынуждая подчиненных в свежее мясо добавлять гнилое. Коллективу угрожали обрезанием зарплаты.

Ирина Басаранович раньше работала поваром в яслях. В «Евроопт» перешла, потому что обещали лучший заработок – до тысячи рублей. Она согласилась на тяжелую работу. «Евроопт» начал реализовывать мясные изделия в четырёх дополнительных магазинах, в том числе в Брагине и Лоеве. Нагрузка увеличилась, а денег не добавили. Ирина говорит, что торговля в дополнительных пунктах был плохой, часто нереализованное мясо возвращали в «Евроопт». И заставляли работников смешивать со свежим мясом.

«Директор нам говорит, мол, списывайте, это не ваши проблемы. Например, сделали мы продукцию, она не продалась, лежит четыре дня, скользкая. Я ругалась, выбрасывала, но приходили заместители директора, в том числе моя начальница Лариса Квасникова, и говорила прямым текстом, что надо перерабатывать, а не списывать, иначе сами будем оплачивать убытки», – рассказывает Ирина.

По мнению Ирины, магазины не имеют права возвращать мясо в Речицу, а должны списывать на месте: «Разве магазины в Минске отдают непроданные продукты на завод?»

Фото: Белсат

«Мы бы сами такого никогда не съели»

Женщина говорит, что коллегам из цеха тоже советовала выбрасывать просроченное и гнилое, но они боялись, потому что в гипермаркете – везде камеры, а работы нигде нет:

«Не реализуется очень много товара, выбрасывают тоннами, вонючее, зеленое. Если добавить гнилое в свежее, то через два дня страшно к нему прикоснуться».

Ирина добавляет, что им приходилось перекручивать колбасы, добавлять в различные виды фарша или отдавать в отдел полуфабрикатов, где тухлое мясо варят, добавляют специи, а после наполняют им беляши и голубцы:

«Меньше людей покупают продукцию, так как ее невозможно есть. Умные люди разворачивают, нюхают, доходят до кассы и возвращаются отдают. Мы бы сами такого никогда не ели. Нас буквально заставляли перерабатывать го*но. А вот когда начальству надо или «нужным людям», то говорят делать из свежего только».

Фото: Белсат

Бактицид и все, все, все

По словам бывшей работницы «Евроопта», при приготовлении колбас и фарша используют препарат бактицид, который консервирует мясо. Норма средства на один килограмм очень маленькая, но когда перерабатывают некачественный продукт, добавляют большое количество:

«Мясо вымачивают полдня, чтобы убрать слизь и вонючий запах, только после этого мясо птицы идет на копчение или маринование, а в свинину перед прокручиванием на фарш снова добавляют бактицид согласно норме».

Лариса Квасникова, начальник цеха, где работала Ирина, в комментарии belsat.eu заверила, что все изделия – всегда свежие, и никто на них никогда не жаловался:

«Все неправда. Сколько я работаю, все всегда свежее, три раза в неделю нам мясо привозят. Не знаю, кто вам такое рассказывает. Просроченная продукция у нас списывается, ее вывозят на утилизацию, все задокументировано».

Фото: Белсат

Пишите жалобы, не держите мясо в полиэтилене

Заведующая гомельским отделением гигиены питания Светлана Колеснёва рассказала belsat.eu, что экспертизу сырого мяса делают ветеринары, а насчет готовых изделий, колбасы и ветчины, можно обращаться в санстанцию. По словам специалиста, клиент имеет право вернуть испорченный товар, но самое главное – нужно потребовать книгу жалоб и сделать запись.

«Зафиксированное нарушение для нас как органа, контролирующего магазины, – главное доказательство, чтобы вмешаться и принять меры. Конечно, нужно сделать это сразу, а не через неделю».

Фото: Белсат

Светлана Колеснёва добравляет, что иногда покупатели неправильно хранят продукты:

«Копченые продукты, например, нельзя держать в целлофановых пакетах. Нужно, чтобы у продукта был доступ к воздуху, потому что даже свежий продукт в полиэтилене быстро портится».

«Никому ничего не надо»

Жительница Мозыря неоднократно жаловалась в различные инстанции. Ирина звонила в приемную генерального директора «Евроторга» Андрея Зубкова (компания владеет сетью розничных магазинов), связывалась с представительством компании в Гомеле, посещала санитарно-эпидемиологическую станцию, но реакции ниоткуда не получила:

«Меня с Зубковым не связали, сказали передадут информацию. Я рассказала, что нас вынуждают перерабатывать сгнившее мяса, о кражах. Ответа нет. Получается, никому ничего не надо».

Также неизвестно, проверяла ли гипермаркет санстанция. По словам Ирины, Виктор Поднесенский, главный врач учреждения, собрал подчиненных на беседу. Ирину уверяли, что все проверяют согласно закону.

Фото: Белсат

Алёна Шавловская, речицкая активистка из инициативы «Народный контроль», которая в январе проводила рейд в «Евроопте», описывает главную проблему так: никто не хочет бороться за свои права.

«Наших людей это устраивает. Когда в очереди я обратила внимание, что продукция просрочена, продавец начала кричать, что из-за таких как я им урезают зарплату. А люди возмущаются, потому что они спешат. И даже сама работница гипермаркета не отрицала факта, что полуфабрикаты испорченные», – рассказывает Алёна.

В интернете действительно много отрицательных отзывов о продукции торговой сети.

Фото: Белсат

Фото: Белсат

Фото: Белсат

С директором гипермаркета «Евроопт» Еленой Руденко belsat.eu связаться не удалось. Лариса Минченкова, представительница филиала компании в Речице, попросила прислать ей электронное письмо с вопросами, однако ответа до сих пор нет.