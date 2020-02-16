Государство будет залезать в карман к водителям все чаще и глубже 1 Дмитрий Иванович, naviny.by

16.02.2020, 12:03

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Топливо в Беларуси будет дорожать, потому что бюджету нужно побольше денег.

В Беларуси продолжается поэтапное повышение цен на топливо. Фактически цены на бензин и дизельное топливо увеличиваются на копейку каждую неделю. В своих пресс-релизах «Белнефтехим» ссылается то на ускорившееся снижение курса национальной валюты, то на повышение цен на нефть на мировом рынке. Однако основная причина происходящего — в другом.

Когда нефть дешевела, бензин и дизель дорожали

Аргументация «Белнефтехима» достаточно быстро опровергается динамикой цен на импортируемую нефть и ценами на топливо на белорусских заправках, которые пересчитаны уже по курсу белорусского рубля к доллару. Это позволяет учесть влияние курса валюты на цену топлива.

По данным Белстата, за 2018 год цена литра дизельного топлива увеличилась с 0,65 доллара до 0,71 доллара, или на 10%. Цена автомобильных бензинов (в среднем по всем сортам) выросла с 0,62 доллара до 0,69 доллара.

При этом в январе 2018 года цена на нефть по импорту для Беларуси составляла 383 доллара за тонну, а к декабрю 2018 года снизилась до 277 долларов за тонну. Среднегодовая цена на нефть в 2018 году составила 374 доллара.

Еще более любопытная картина наблюдалась в 2019 году. Среднегодовая цена на нефть по итогам 11 месяцев 2019 года составила 364 доллара, и это — уже с учетом проводимого в России налогового маневра. Итак, цена на нефть для Беларуси снизилась, а что же произошло с ценой на топливо?

Дизельное топливо подорожало с 0,71 доллара в январе 2019 года до 0,82 доллара в ноябре 2019 года, или на 15%, бензины автомобильные выросли в цене с 0,69 доллара до 0,8 доллара, или на 16,3%. И это, заметьте, в долларовом эквиваленте.

Внимательное рассмотрение графика с динамикой цен на топливо и на нефть позволяет увидеть только одну закономерность: цены на топливо растут вопреки снижению цен на нефть и не зависят от колебаний цены в разные периоды года.

Наиболее красноречивый пример: падение цен на нефть в октябре — декабре 2018 года с 436 долларов до 277 долларов за тонну привело… к увеличению цен на топливо на заправках страны.

Акцизы заметно пополняют казну

Объяснение происходящему следует искать в... бюджете Беларуси.

Расчет поступлений акцизов на автомобильное топливо в 2018 году предполагал сумму в 599 млн рублей. Фактически за 2018 год бюджет от акцизов на топливо получил 628,5 млн рублей.

В прошлом году в бюджет от акцизов на топливо хотели получить 541,1 млн рублей, а расчетная оценка по итогам 2019 года увеличилась до 646,1 млн рублей. Белорусский бюджет не просто перевыполнил план поступлений, он еще и превысил уровень 2018 года.

Что ждет нас в 2020-м? Если исходить из расчетных оценок, то на белорусских заправках будет продано 1,3 млн тонн бензина и 2,8 млн тонн дизельного топлива, что должно принести бюджету в виде акцизов 787,7 млн рублей, или на 22% больше, чем в 2019 году.

Исходя из этого, следует понимать, что в карман к водителям будут залезать все чаще и все глубже. Дополнительным фактором является продолжение модернизации НПЗ, что это требует значительных средств, которых у НПЗ нет. Да и бюджет спрогнозирован дефицитным, впервые за последние годы.

Не добавляют оптимизма и очередные разборки на нефтегазовом фронте — два месяца белорусские НПЗ работают ниже уровня оптимальной нагрузки, и сколько продлится подобная ситуация — неизвестно.

За счет потребителя

Это означает, что тактика постепенного повышения цен на топливо на заправках, используемая в последние годы, будет продолжена вне зависимости от того, по каким ценам поставляется нефть в Беларусь, а все отговорки и предлоги «Белнефтехима» — это пыль в глаза. Бюджету нужны доходы, особенно в выборный год.

Но граждане могут перейти к своей излюбленной тактике, которая уже неоднократно использовалась в случае значительной разбежки цен на заправках в России и Беларуси — топливному туризму, что особенно характерно для жителей приграничных с Россией регионов Беларуси.

Еще один вариант — просто меньше ездить на собственном автотранспорте, но это уже на самый крайний случай.

Дмитрий Иванович, naviny.by