Какой самолет мог перевозить Зеленского и Патрушева? 6 16.02.2020, 13:23

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Журналисты провели расследование.

Президент Украины Владимир Зеленский и глава Совбеза России Николай Патрушев могли встречаться в Омане и лететь одним и тем же самолетом, утверждают расследователи проекта "Схемы".

Самолет, о котором пишут расследователи, интересен тем, что сперва прилетел из Москвы в Оман – и после его приземления там появился Патрушев. Затем вечером улетел в Киев – и сразу по прилету Владимир Зеленский на Банковой в своем офисе начал экстренное заседание Совета безопасности Украины по поводу сбитого в Иране "Боинга" Международных украинских авиалиний. Чартер, на первый взгляд, принадлежит крупной международной компании, но у нее есть и российские корни, сообщает currenttime.tv.

Самолет Bombardier Global Express 6000 с бортовым номером 9H-VJN, который, по мнению журналистов "Схем", 8 января возил сперва Николая Патрушева, а потом, возможно, и Владимира Зеленского или кого-то из его администрации, нетрудно отыскать в реестрах зарегистрированных бортов. Он принадлежит мальтийской компании VISTAJET, а точнее целому холдингу, который только на Мальте зарегистрировал более 20 компаний с похожими названиями. Есть еще компании в Лондоне, Гонконге, США и как минимум одна дочерняя фирма в России – это ООО "Джетсмартер Рус" с офисом в Нижнем Сусальном переулке в Москве.

Судя по сайту всей этой авиационной империи, она оперирует десятками бизнес-джетов по всему миру, в том числе и самыми дорогими частными самолетами. Владеет этим холдингом швейцарский бизнесмен Томас Флор.

Основателю компании, в прошлом миллиардеру, чей самолет, вероятно, возил в течение одного дня и высокопоставленного российского чиновника, и, предположительно, президента Украины, Томасу Флору ни Россия, ни Украина не чужды – он был женат на Катарине Флор, в девичестве Катарине Конечны (Katharina Konecny). Она работала редактором отдела ювелирных украшений русской версии журнала Vogue, а потом возглавляла возрожденный ювелирный дом Фаберже с бутиками в Москве и Киеве. Их дочь работала бренд-директором в компании отца Jet Global. Именно этой компании принадлежит самолет, летевший 8 января из России в Оман, а потом из Омана в Украину.