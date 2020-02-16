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Видеохит: Домашний кот «заговорил» человеческим языком при виде бездомного сородича

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  • 16.02.2020, 14:14
  • 4,359
Видеохит: Домашний кот «заговорил» человеческим языком при виде бездомного сородича
Иллюстрационное фото

Эффект получился неожиданным.

Домашний рыжий кот из Дублина, Ирландия, начал издавать странные звуки, когда увидел в своем саду бродячего сородича. На видео с котами обратило внимание издание Daily Mail (перевод — lenta.ru).

На записи видно, как рыжий кот по кличке Баки сидит внутри дома и смотрит через окно на бездомного рыже-белого сородича. Животное издает звуки, напоминающие неразборчивую человеческую речь.

Бездомный кот неотрывно смотрит на Баки и начинает медленно отступать. Это еще больше раззадоривает домашнего питомца, и он прогоняет сородича.

Владелица кота, 29-летняя фотограф Гер Холланд (Ger Holland), опубликовала видео в Twitter, и оно набрало более 13 тысяч лайков. В подписи к видео Холланд отметила, что обычно Баки очень тихий. Она рассказала, что Баки когда-то тоже был бродячим, но затем обрел свой дом. Пользователи активно комментировали видео. Один из них спросил, не на ирландском ли языке говорит кот.


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