Видеохит: Домашний кот «заговорил» человеческим языком при виде бездомного сородича 3 16.02.2020, 14:14

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Иллюстрационное фото

Эффект получился неожиданным.

Домашний рыжий кот из Дублина, Ирландия, начал издавать странные звуки, когда увидел в своем саду бродячего сородича. На видео с котами обратило внимание издание Daily Mail (перевод — lenta.ru).

На записи видно, как рыжий кот по кличке Баки сидит внутри дома и смотрит через окно на бездомного рыже-белого сородича. Животное издает звуки, напоминающие неразборчивую человеческую речь.

Our cat is normally VERY quiet but obviously when an enemy approaches, needs must. Still laughing!!! Thanks to my friend for recording while I was out! ❤️ pic.twitter.com/2fFj9qMcGY — Ger (@GHollandPhoto) February 11, 2020

Бездомный кот неотрывно смотрит на Баки и начинает медленно отступать. Это еще больше раззадоривает домашнего питомца, и он прогоняет сородича.

Владелица кота, 29-летняя фотограф Гер Холланд (Ger Holland), опубликовала видео в Twitter, и оно набрало более 13 тысяч лайков. В подписи к видео Холланд отметила, что обычно Баки очень тихий. Она рассказала, что Баки когда-то тоже был бродячим, но затем обрел свой дом. Пользователи активно комментировали видео. Один из них спросил, не на ирландском ли языке говорит кот.