Иностранцы не могут попасть в Беларусь из-за «писем счастья» 4 16.02.2020, 15:58

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Иногда люди не могут въехать из-за неуплаченных $6.

«Иностранцев все чаще не пускают в Беларусь из-за неуплаченных штрафов за превышение скорости. Иногда люди не могут въехать из-за неуплаченных 12 рублей», — рассказывают tut.by владельцы фирм по аренде автомобилей. Проблема эта не нова, однако со временем она не решилась, а наоборот — усугубилась.

— Да, бывает, что наши клиенты превышают установленную скорость и попадают на камеры. Узнать об этом оперативно, например, при возврате машины, мы чаще всего не можем: информация о нарушении еще не попала в базу. Через некоторое время «письма счастья» приходят на фирмы по аренде авто, но водитель, который нарушил, уже уехал из страны, — рассказал Денис, руководитель компании по аренде машин «Пчелка Майя». — Постановления мы передаем в ГАИ вместе с договором аренды авто — доказываем, что за рулем был наш клиент, он нарушил ПДД и штраф должен уплатить он.

Таким образом штрафы «перевешиваются» с фирм на конкретных людей, но они об этом не знают: постановления за превышение скорости иностранцам ГАИ не рассылает. В итоге многие штрафы остаются неуплаченными, а гости попадают в список лиц, въезд которым в Беларусь запрещен. Например, так в прошлом году произошло с Кристофером Райхе из Германии: мужчина ехал на собственную свадьбу, но его развернули на границе из-за неуплаченного штрафа за 2017 год.

— Массово из-за штрафов за скорость людей перестали пускать в страну в прошлом году. И хотя в наши обязанности это не входит, мы начали оповещать своих клиентов о «письмах счастья» на их имя. Нам даже ГАИ рекомендовала: спрашивайте у арендаторов телефоны, на которых есть мессенджеры, адреса электронной почты.

Но прокатчики информируют клиентов о нарушениях только за 2019 год, из-за этого иногда возникают большие проблемы.

— Как-то к нам ехал человек, у которого были штрафы за прошлый год, мы ему сообщили об этом, и он их оплатил. А когда прилетел в наш аэропорт, то его не пустили: оказывается, на нем висят штрафы за 2018 год!

По словам Дениса, фирм по аренде авто в Беларуси 50−70, около 20 из них — крупные. И все они завалены постановлениями о превышении скорости, которое допустили их клиенты. Например, в «Пчелку Майю» летом приходит около 100 «писем счастья» за месяц, зимой — 15−20.

Как сообщали в МВД Беларуси, причины, по которым иностранцу могут отказать во въезде в нашу страну, приводятся в статье 30 Закона «О правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Беларусь». В список лиц, въезд которых в Беларусь запрещен или нежелателен, довольно часто попадают иностранцы, которые во время предыдущего пребывания в нашей стране подвергались административному взысканию в виде штрафа и вовремя не уплатили его.

Чтобы не было проблем на границе, нужно еще до поездки обратиться в Департамент по гражданству и миграции МВД или в территориальные подразделения по гражданству и миграции ГУВД, УВД. Сделать это может сам иностранец по электронной почте или его законный представитель, через доверенность в любом подразделении ДГиМ. Адреса и e-mail размещены на сайте МВД.

Досрочно снять ограничение на въезд можно: например, заплатить штраф и копию квитанции вместе с заявлением направить по электронной почте или представить через законного представителя в подразделение Департамента по гражданству и миграции.

Предприниматель рассказал, что только на этой неделе трех его клиентов, забронировавших авто, не пустили через границу. А за последние полгода наберется не менее 10 случаев.

— Даже из-за штрафа в 12 с копейками рублей не пускают. Пару дней назад к нам прилетел из Лондона русскоговорящий мужчина, в Беларуси его встречала жена. А его не пустили! Ночь он провел в аэропорту. Его супруга уплатила штраф и договаривалась с кем-то, чтобы ее мужа не развернули обратно.

Кстати, даже если иностранец узнает про неуплаченный штраф, то с его уплатой из-за границы тоже есть проблемы. Через ЕРИП это сделать нельзя. Некоторые просят помочь знакомых или родственников в Беларуси.

— Этот вопрос можно было бы решить, установив на границе и в аэропорту терминал. Приехал должник, заплатил штраф на месте — и поехал дальше, — предлагают свой вариант прокатчики авто.