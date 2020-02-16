Экономист: Доллар ожидает новый подъем 16.02.2020, 16:18

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На прошедшей неделе американская валюта уже достигла максимального значения с февраля 2016 года.

Курс доллара на БВФБ на текущей неделе может взять паузу, и даже снизиться на 0-0,5% перед новым подъемом. Российский рубль может немного подорожать, а евро – подешеветь. В понедельник 17 февраля курс доллара, возможно, вырастет на доли процента, пишет эксперт Владимир Тарасов для belrynok.by.

На прошедшей неделе средневзвешенный курс доллара на Белорусской валютно-фондовой бирже вырос в соответствие с прогнозом: на 1%, достигнув 14 февраля 2,1986 рубля за доллар. Это максимальное значение с февраля 2016 года.

Средневзвешенный курс евро снизился за неделю на 0,1% и составил 2,383 рубля за евро.

Аналогичный курс российского рубля увеличился на 1,1%, достигнув 14 февраля 3,4651 белорусского рубля за 100 российских.

Стоимость валютной корзины из доллара, евро и российского рубля увеличилась за неделю на 0,8%. А объем торгов иностранными валютами на БВФБ в среднем за день составил 104,6 млн. рублей против 71,2 млн. рублей на предшествовавшей неделе.

Прогноз курса белорусского рубля по отношению к корзине валют

При этом стоимость валютной корзины росла до 12 февраля, после чего она понемногу пошла вниз. Не исключено, что начались продажи валюты экспортерами для уплаты налогов.

В то же время, судя по состоянию с рублевой ликвидностью, этот процесс еще только начался. На это указывает увеличение избытка рублевых ресурсов в банковской системе страны. На аукционе по размещению средств на семидневные депозиты в Национальном банке, состоявшемся 12 февраля, предложение средств со стороны банков выросло до 3 102 млн. рублей с 2 826 млн. рублей 5 февраля. Нацбанк сохранил средневзвешенную ставку без изменения на уровне 8,89% годовых, и привлек 3 102 млн. рублей.

В то же время, проведенные в тот же день аукционы по размещению рублевых облигаций Нацбанка на срок 91 и 364 дня, были признаны несостоявшимися, так как на аукцион по трехмесячным облигациям поступила только 1 заявка, а на годовые облигации ни одной заявки подано не было. Это указывает на значительные девальвационные ожидания участников валютного рынка.

Национальный банк РБ 12 февраля принял решение о снижении с 19 февраля ставки рефинансирования на 25 базисных пунктов – до 8,75% годовых. Ставка по кредиту овернайт в белорусских рублях уменьшена с 10% до 9,75% годовых, а по депозиту овернайт – с 8% до 7,75% годовых.

Финансовые потери из-за ситуации с нефтью будут иметь негативные последствия для нашей страны, что будет проявляться уже в ближайшее время. Собственно, это произошло уже и в конце прошлого года. Сальдо внешней торговли товарами за декабрь 2019 года составило минус 1 063,2 млн. долларов, что примерно в 2 раза больше, чем в декабре 2018 года. В целом в 2019 году сальдо внешней торговли РБ оказалось отрицательным и составило минус 243,4 млн. долларов против плюс 931,8 млн. долларов в 2018 году.

Дальше будет еще хуже. Но на текущей неделе ослабление рубля может временно приостановится в связи с продажами валюты предприятиями для уплаты налогов. На это указывает и небольшое снижение стоимости валютной корзины 13-14 февраля. Поэтому можно ожидать нулевого изменения стоимости корзины по итогам недели.

Прогноз курса евро против доллара на рынке форекс

Европейская валюта на прошедшей неделе резко подешевела по отношению к доллару, что объяснялось, в основном, появлением негативных данных о состоянии экономики еврозоны. Промышленное производство в еврозоне в декабре прошлого года сократилось на 2,1% и 4,1% в месячном и годовом выражениях соответственно. В Германии производство снизилось на 7,1%. А ВВП Германии в четвертом квартале прошлого года остался без изменений, хотя прогнозировался рост на 0,1%. В связи с этим Европейскому Центробанку в марте придется, скорее всего, принять новые меры по поддержке экономики еврозоны

Кроме того, как отметил экономист ING Петр Крпата, в настоящее время на валютном рынке наблюдается дисбаланс денежных потоков. ЕЦБ ежемесячно выкупает с рынка активы на сумму 20 млрд. евро, в то время как ФРС в текущем году прекратила наращивать свой баланс.

Это привело к тому, что 14 февраля курс евро на рынке форекс снижался до 1,0834 доллара, что является минимальным значением с апреля 2017 года.

Перспективы евро кажутся неважными, так как негативные последствия для европейской экономики, вызванные эпидемией коронавируса в Китае, еще впереди.

По мнению Стива Энгландера, главы отдела глобальных исследований G10 FX в Standard Chartered, новое смягчение ЕЦБ может привести к падению курса евро против доллара к уровням 1,04-1,05 долларов. А эксперт из Aberdeen Standard Investments Джеймс Ати считает, что курс евро в текущем году может опуститься до минимальных уровней с 2014-2015 годов, когда он снижался до 1,03 доллара за евро.

Однако значительное падение курса евро на прошедшей неделе все же кажется слишком быстрым. Поэтому на текущей неделе можно ожидать замедления этого процесса, то есть снижения курса евро на 0-0,5%.

Прогноз курса доллара на Московской бирже

Курс российского рубля также находится под влиянием эпидемии пневмонии. А с нею ситуация противоречивая. С одной стороны, рост числа зараженных вначале прошедшей недели замедлился, но потом резко ускорился в связи с внедрением новой методики выявления числа заболевших. Появляются самые противоречивые новости.

При этом цены на нефть на мировом рынке практически стабилизировались, и, возможно, как считают некоторые эксперты, находятся в настоящее время на дне.

В целом особого беспокойства в России в связи с эпидемией нет. В частности, в Росбанке ожидают, что влияние эпидемии на валютный рынок страны будет краткосрочным, и прогнозируют снижение курса доллара на Московской бирже к концу первого квартала до 61,5 рубля за доллар. А глава Банка России Эльвира Набиуллина сказала, что эпидемия может повлечь риски для экономики, но оценивать ее последствия еще рано.

На текущей неделе начинается период уплаты налогов, который будет поддерживать рубль. Поэтому можно ожидать снижения курса доллара на Московской бирже на 0-0,5%.

Прогноз курса доллара по отношению к белорусскому рублю

С учетом указанных прогнозов можно ожидать, что на текущей неделе курс доллара на БВФБ может снизиться, но совсем немного: в пределах 0-0,5%. Курс российского рубля может вырасти на доли процента, а евро – подешеветь на доли процента. Но не исключены значительные колебания курсов в случае появления неожиданных новостей об эпидемии, по крайней мере катастрофических прогнозов хватает.

Прогноз на понедельник 17 февраля

На торгах Московской биржи во второй половине пятницы 14 февраля курс доллара вырос примерно на 0,2% – до 63,5625 рубля за доллар.

В то же время, на рынке форекс курс евро во второй половине торгового дня снизился на 0,2% –1,0823 долларов за евро.

Исходя из этих данных можно ожидать, что на открытии торгов на БВФБ 17 февраля курс доллара поднимется на доли процента.