«Температуру проверяли даже в кафе, где заказывал пиццу» 16.02.2020, 16:29

Житель китайского Сучжоу – о том, как живет город.

Украинский музыкант Василий Федчук живет в городе Сучжоу, недалеко от Шанхая. Он рассказал «Настоящему времени» о том, как там складывается ситуация с профилактикой коронавируса, как это влияет на жизнь горожан и с какими ограничениями им приходится сталкиваться.

– В первую очередь, это меры, связанные с перемещением. Например, мне трудно навещать своих друзей, которые живут в других комплексах, – они все закрыты, есть КПП. Везде открыты только южные ворота, почему-то так решили, и все проходят только через них, и только те, кто там живет. Когда я прихожу к своим друзьям, я должен какие-то басни придумывать о том, что я там на самом деле живу.

Говорят, что междугородние переезды тоже под строгим контролем. Например, моя подруга приехала из Синчжана в Шанхай, обратно на работу, и власти Шанхая обязали ее две недели сидеть дома и вообще не выходить, типа на карантине.

Я могу выходить из своего жилого комплекса и заходить когда захочу. При выходе мне дают талончик, и когда я возвращаюсь, возвращаю этот талон. Они проверяют у меня температуру – и все, проблем нет. Сегодня я ходил в один ресторан недалеко от моего дома, даже какие-то ребята в бильярд играли. Ко мне подошел сотрудник ресторана, замерил температуру градусником лазерным и побрызгал меня каким-то спиртом.

Понятно, что никакие рестораны, кафе, ни кофе попить, никуда, никакие светские рауты сейчас не доступны, все кинотеатры, театры закрыты, все публичные мероприятия запрещены.

Автобусов ездит намного меньше. Это тоже, кстати, я по себе заметил: я простоял на остановке час и взял такси, местный "убер" – DiDi. И когда ехал, в приложении у меня выскочила плашка: "Убедитесь, что водитель носит маску". Я нажал, что водитель в маске, все хорошо. То есть за этим следят на всех уровнях.