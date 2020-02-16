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В Минске ГАИ задержала пьяного водителя на Audi, который вез троих детей

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  • 16.02.2020, 17:29
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В Минске ГАИ задержала пьяного водителя на Audi, который вез троих детей

В авто была и жена водителя.

В Минске инспекторы задержали пьяного водителя, который вез своих малолетних детей, сообщили tut.by в ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Инцидент произошел 14 февраля, около 23.15, вблизи дома № 15 по улице Сапеги. Сотрудники ГАИ остановили Audi, который ехал со стороны улицы Гурского в направлении улицы Брыля. В салоне автомобиля находились супруга водителя и трое малолетних детей.

Физическое состояние мужчины вызвало подозрение у инспекторов. Его отвезли на медицинское освидетельствование, которое показало, что он действительно пьян: 0,7 промилле алкоголя.

— Водителя отстранили от управления, автомобиль поместили на охраняемую стоянку. В отношении мужчины составили административный протокол по ч. 1 ст. 18.16 КоАП Беларуси, — проинформировали в ГАИ.


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