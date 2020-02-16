Президент Литвы: Сегодня празднуем осуществление красивой мечты 3 16.02.2020, 17:55

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Фото: delfi.lt

В Вильнюсе состоялось традиционное шествие ко Дню восстановления государственности.

В день 102-й годовщины восстановления государственности президент Литвы Гитанас Науседа сказал, что мы обязаны обеспечить одинаково доступное образование всем детям Литвы, пишет delfi.lt.

"Мы не можем разбрасываться талантами, если хотим более светлого будущего для государства. Мы обязаны сделать образование социально-справедливым и доступным всем детям Литвы, где бы они не жили", – сказал на праздничной церемонии поднятия флагов трех стран Балтии Гитанас Науседа.

Фото: delfi.lt

"Во всех сферах, от дошкольного до высшего образования, мы должны ориентироваться на максимально возможный прогресс, поскольку только так мы вырастим новое поколение свободных и независимых творцов, ведь государство создается не ради одного краткосрочного мига, а на многие века, этот процесс никогда не прекращается", – прибавил он.

Науседа также сказал, что будущее детей Литвы будет зависеть от того, как система образования страны сможет приспособиться к ветрам XXI века.

Фото: delfi.lt

"Дальнейшее процветание свободного общества не отделимо от того, какие ценности и какие впечатления мы передадим будущим поколениям. Без образования и прогресса в науке мы не создадим крепкую экономику. Свежих и оригинальных идей у нас не будет без сильной и жизнеспособной академической общины", – сказал президент.

Фото: delfi.lt

"Сегодня мы празднуем осуществление красивой мечты", – сказал, приветствуя собравшихся, глава страны.

16 февраля 1918 года в Вильнюсе Совет Литвы объявил о восстановлении независимого Литовского государства.

Фото: delfi.lt