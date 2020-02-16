Водитель-инкассатор в маске рассказал правду о своей работе 4 16.02.2020, 18:43

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Фото: awb.by

Он ежедневно перевозит огромные суммы денег.

Новый герой «Онлайнера» — ежедневный перевозчик огромных сумм денег. Тот самый, кого многие проклинают за езду по тротуарам и деловитость на дороге. Встречайте — о своей работе говорит водитель-инкассатор:

- Наш оранжевый маячок по большому счету никакого преимущества не дает. Но хотелось обратить внимание пешеходов: если мы едем по тротуару с аварийной сигнализацией и этим маячком — это не наша блажь. Извините, что доставляем неудобство, но поймите и нас: мы следуем инструкции с маршрутами заезда.

Мы не можем стать далеко, потому что человек с деньгами должен быть всегда в поле зрения.

Бывает, что прохожие подходят и делают замечания — почти всегда мы сглаживаем конфликты. Но случались и сломанные зеркала. Или блокировали проезд. На это у нас тоже есть инструкция. Ущерб автомобилю всегда взыщут с виновника — никакой страховки каско нет.

Хотите поучить инкассатора на дороге? Помните, что он может воспринять это как угрозу нападения.

Мы только возим большие деньги — это никак не сказывается на зарплате.