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Журналисты выяснили, сколько стоит именная биатлонная винтовка Лукашенко

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  • 16.02.2020, 19:34
  • 1,618
Журналисты выяснили, сколько стоит именная биатлонная винтовка Лукашенко

Диктатор появился с ней сегодня в Раубичах.

16 февраля Лукашенко приехал в Раубичи, чтобы «проверить», как спорткомплекс готовится к чемпионату Европы по биатлону, пишет tut.by. Он не просто осмотрел комплекс, но и провел лыжную тренировку со стрельбой. На видео можно рассмотреть, что винтовка у него именная — на ней есть надпись «Лукашенко А.Г.» и выгравированы олимпийские кольца.

У диктатора — известная профессиональная винтовка ANSCHÜTZ 1827 F Biathlon Comfort 22-го калибра весом 3,7 кг (спринтерский вариант), стоимость которой более 3000 евро.


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