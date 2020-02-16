Журналисты выяснили, сколько стоит именная биатлонная винтовка Лукашенко 4 16.02.2020, 19:34

1,618

Диктатор появился с ней сегодня в Раубичах.

16 февраля Лукашенко приехал в Раубичи, чтобы «проверить», как спорткомплекс готовится к чемпионату Европы по биатлону, пишет tut.by. Он не просто осмотрел комплекс, но и провел лыжную тренировку со стрельбой. На видео можно рассмотреть, что винтовка у него именная — на ней есть надпись «Лукашенко А.Г.» и выгравированы олимпийские кольца.

У диктатора — известная профессиональная винтовка ANSCHÜTZ 1827 F Biathlon Comfort 22-го калибра весом 3,7 кг (спринтерский вариант), стоимость которой более 3000 евро.