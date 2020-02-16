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Ветер сносит самолеты и корабли: опубликованы впечатляющие кадры шторма «Деннис»

  • 16.02.2020, 19:45
Ветер сносит самолеты и корабли: опубликованы впечатляющие кадры шторма «Деннис»

В Великобритании зафиксировали скорость ветра до 146 километров в час.

В Великобритании бушует опасный шторм Деннис, из-за которого страдают люди. Об этом сообщает 24 канал в Telegram, пишет apostrophe.ua.

Самолеты на взлетных полосах буквально затоплены, а в небе их сносит ветер.

Парки превратились в озера, а корабли на море едва держат равновесие.

Стихия уже унесла жизни двух человек: в море нашли тела мужчин, которые утонули во время шторма.

За последние сутки в городе Тредегар выпало более 105 миллиметров осадков. В Абердарони зафиксировали скорость ветра до 146 километров в час.

В городе Понтипул уже разлилась река Тафф.


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