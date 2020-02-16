Ветер сносит самолеты и корабли: опубликованы впечатляющие кадры шторма «Деннис»
- 16.02.2020, 19:45
В Великобритании зафиксировали скорость ветра до 146 километров в час.
В Великобритании бушует опасный шторм Деннис, из-за которого страдают люди. Об этом сообщает 24 канал в Telegram, пишет apostrophe.ua.
Самолеты на взлетных полосах буквально затоплены, а в небе их сносит ветер.
Парки превратились в озера, а корабли на море едва держат равновесие.
Стихия уже унесла жизни двух человек: в море нашли тела мужчин, которые утонули во время шторма.
За последние сутки в городе Тредегар выпало более 105 миллиметров осадков. В Абердарони зафиксировали скорость ветра до 146 километров в час.
В городе Понтипул уже разлилась река Тафф.