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ГАИ: Количество белорусов, которые бойкотируют техосмотр, зашкаливает

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  • 16.02.2020, 19:51
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ГАИ: Количество белорусов, которые бойкотируют техосмотр, зашкаливает

Власти в растерянности.

ГАИ сообщает: количество белорусов, которые ездят по дорогам без техосмотра, зашкаливает, пишет kp.by.

Сильнее всего по части 9 статьи 18.12 Кодекса об административных правонарушениях (отсутствие техосмотра) прославился 39-летний житель Витебщины. Только за прошлый год его привлекали по этой статье 17 раз!

Ранее сайт Charter97.org сообщал, что половина белорусских водителей бойкотирует техосмотр.


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