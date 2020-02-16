Фотофакт: Как выглядят самые популярные двухкомнатные квартиры в Минске 1 16.02.2020, 20:36

За прошлый год они подорожали.

На рынке недвижимости самыми востребованными наравне с «однушками» по-прежнему остаются двухкомнатные квартиры. За прошлый год они прибавили в цене как на первичном, так и на вторичном рынках, и к концу 2019-го средняя цена квадратного метра в «двушках» составляла 1290-1310 в долларовом эквиваленте. Tut.by изучил риелторские базы и посмотрел, почем сейчас продают двухкомнатные квартиры в Минске, цена «квадрата» в которых не превышает 1310 долларов.

Фрунзенский район

Квартира площадью 45,9 м² расположена в хрущевке на улице Одоевского, 63. Капремонт в доме был в 1994 году. Жилье продается за 51,5 тысячи долларов в эквиваленте, по 1122 за квадратный метр.

В пятиэтажке на улице Янки Мавра, 56, предлагают квартиру площадью 47 квадратных метров. Цена — 58,5 тысячи долларов в эквиваленте, по 1244 за квадратный метр.

Московский район

Квартира площадью 42,1 м² предлагается в кирпичном доме на улице Либкнехта, 86/1. Дом четырехэтажный, 1959 года постройки, после капремонта. Продается квартира за 54,8 тысячи долларов в эквиваленте, по 1301 за квадратный метр.

Партизанский район

Квартира площадью 45,1 м² находится в панельном доме № 5 Уральского переулка. Дом панельный, 1964 года постройки. Квартира продается за 56,5 тысячи долларов в эквиваленте, по 1252 за квадратный метр.

Заводской район

В панельной пятиэтажке на улице Грекова, 2, предлагают квартиру площадью 44,2 м². Жилье с ремонтом продают за 57 тысяч долларов в эквиваленте, по 1289 за квадратный метр.

На улице Тухачевского в панельной пятиэтажке предлагают квартиру площадью 45 квадратных метров. Цена — 57,5 тысячи долларов в эквиваленте, по 1278 за квадратный метр.

Советский район

Квартиру площадью 46,1 м² предлагают в доме № 27 на Логойском тракте. Дом кирпичный, 1972 года постройки. Капремонт был в 2018 году. Жилье продается за 59,9 тысячи долларов в эквиваленте, по 1300 за квадратный метр.