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В Бресте BMW снес 11 пролетов ограждения и 4 дорожных знака

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  • 16.02.2020, 21:04
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В Бресте BMW снес 11 пролетов ограждения и 4 дорожных знака
Фото: brest.mvd.gov.by

23-летний водитель не справился с управлением.

Серьезная авария произошла утром 16 февраля на проспекте Машерова в Бресте, сообщили tut.by в областной ГАИ.

Предварительно установлено, что 23-летний водитель BMW ехал со стороны улицы Ленина в направлении улицы Зубачева. При перестроении в крайнюю левую полосу он не справился с управлением и выехал за пределы дороги, где повредил 11 пролетов ограждения и 4 знака.

В результате ДТП автомобиль получил механические повреждения. Благодаря тому, что водитель был пристегнут ремнем безопасности, он не пострадал.


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