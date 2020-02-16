«Этот цирк уже всем надоел» 2 16.02.2020, 21:17

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Брестчане добиваются закрытия аккумуляторного завода ради детей.

Около сотни человек в Бресте в очередной раз вышли в центр города для того, чтобы выразить свое несогласие в связи с появлением аккумуляторного завода около города. Здесь на площади Ленина прошла акция по "кормления голубей", передает racyja.com.

Прежде всего были обсуждены последние судебные дела, - рассказали сами участники:

- Планировался суд - меня вот это очень интересовало - по подтасовке документов. Правда, он не состоялся. Женщина, которую должны были выслушать, легла в больницу.

- Здесь мы не можем никак добиться правды. У нас маленькие дети и мы за них переживаем, потому что этот "цирк" уже всем надоело. Есть очень много фото, которые я видела, о том, какие дети рождаются от свинца. Это не дай Бог! Поэтому мы ходили и будем ходить, пока завод не закроют!

Протестующие планируют очередную акцию ровно через неделю - 23 февраля.