Глава МИД Польши: Граждане ЕС должны чувствовать себя равными 16.02.2020, 21:36

ЯЦЕК ЧАПУТОВИЧ

Яцек Чапутович призвал усилить влияние небольших европейских стран на политику Евросоюза.

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович во время Мюнхенской конференции по безопасности призвал усилить влияние небольших европейских стран на политику ЕС, передает «Польское радио».

Лидеры нескольких стран заявили, что необходимо отменить условие единогласия государств сообщества по ключевым вопросам, связанным, например, с внешней политикой.

Между тем Яцек Чапутович считает, что уже, например, система голосования в Совете Европейского союза играет в пользу крупных стран.

По мнению министра иностранных дел Польши, это неравенство усилилось после выхода из ЕС Великобритании: «Мы должны решить эту проблему. Мы должны ввести справедливую систему голосования, которая позволит каждому гражданину ЕС чувствовать, что его голос равен голосу каждого другого гражданина».

В настоящее время в Совете Европейского союза для рассмотрения вопросов используется система двойного большинства. Результат голосования будет принят, если документ поддержан как минимум 55% стран ЕС, в которых проживает не менее 65% граждан сообщества.