Андрей Пионтковский: Лукашенки и путины приходят и уходят, а европейская Беларусь остается 1 17.02.2020, 8:14

Андрей Пионтковский

Граница между Азией и Европой возникает на границе между РФ и Беларусью.

Кремль никогда не простит Александру Лукашенко его поведение в последние месяцы, вероятность силового решения «белорусского вопроса» очень высока.

Такое мнение высказал бежавший в США известный российский политолог и общественный деятель Андрей Пионтковский на youtube-канале «Фейгин live». Также в дискуссии принял участие лидер гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрей Санников, а также российский экономический эксперт Михаил Крутихин, пишет naviny.by.

По словам Пионтковского, давление Москвы на Лукашенко продолжается все 25 лет, что он находится у власти. «Во многом он его сам провоцировал, он сам порождал», — подчеркнул Пионтковский, отметив, что Лукашенко «блестяще использовал имперские комплексы российской элиты».

Политолог заявил, что в 1996 году «десант из Москвы» (премьер-министр, спикеры Госдумы и Совета Федерации РФ) помог Лукашенко «осуществить конституционный переворот, как раз надеясь, что он принесет Беларусь под алтарь единого государства, вступит шестью или семью субъектами».

«Первые 15 лет Москва сохраняла какие-то надежды, что Александр Григорьевич войдет в нас всеми своими семью субъектами. За это он получал очень большие экономические преференции. Но он никогда не думал серьезно о том, чтобы поменять свое положение диктатора европейского государства такого большого размера на пост минского секретаря обкома. За одним маленьким исключением: был такой период в 99-м году, когда в Москве царил полный хаос (до импичмента Ельцину не хватило нескольких голосов, каждые два месяца менялись премьеры). И он надеялся, что может стать руководителем этого союзного государства и на шапку Мономаха независимость Беларуси был готов тогда отдать. Тогда он пошел на самое крупное соглашение, на которое сейчас ссылается Москва», — сказал Пионтковский.

После прихода в России к власти Владимира Путина Лукашенко «понял, что ему там ничего не светит», однако «весь этот торг продолжался».

Жесткая, как в последнее время, риторика никогда не звучала из уст Лукашенко. Никогда с такой категоричностью он не высказывался, что его грубо заставляют войти в состав России и что он это никогда не сделает, отметил политолог.

«Надо полагать, что в Москве всего, что он наговорил и наделал в последние месяцы, не говоря обо всем этом четвертьвековом периоде, уже никогда не простят», — считает эксперт.

Пионтковский утвердительно («вполне может») ответил на вопрос, попробует ли Путин присоединить Беларусь «жестким военным путем», включая «захват учреждений» и убийство Лукашенко и его сына Николая.

«Это человек, который виновен в смерти десятков тысяч людей в Сирии, который каждый день сейчас продолжает бомбить города, который осуществлял массовые убийства в Украине, в Чечне. Конечно, может. И более того, все оперативные планы готовы и давно разработаны… Совершенно очевидно, что вариант силового решения украинского вопроса рассматривался серьезно, а чтобы два раза не вставать, будет решено и с Беларусью», — считает политолог.

В то же время, по его мнению, «операция по поглощению Беларуси» хотя и «технически осуществима в краткосрочном плане», «неприятие этой идеи массовое будет очень серьезное».

Эксперт убежден, что для США Беларусь не станет «Берлином 48-го года, который они спасали от экономической блокады Кремля».

«Основные рубежи противостояния с Россией и Китаем обозначены тем же госсекретарем США Майклом Помпео в доктринальных американских документах очень четко: мы не позволим Китаю захватить Тайвань, и мы не позволим России захватить одно из балтийских государств или его часть. С вопросом Балтики и Тайваня ясно. А вот Беларусь, Украина, как всегда, попадают в несколько неопределенную зону. Но судя по решительности заявлений, которые Помпео сделал в Минске и Киеве, я думаю, что к Беларуси и Украине Соединенные Штаты неравнодушны хотя бы по той причине, что они взяли на себя обязательства защищать Балтию от совершенно ясной угрозы, а лишение суверенитета Украины и Беларуси Кремлем — это шаг к его дальнейшей экспансии против Запада в целом», — полагает Пионтковский.

Прогноз развития событий у политолога неблагоприятный: «В ближайшее время будет плохо. Путин — очень жестокий и мстительный человек. Мне кажется, его отношения с Лукашенко перешли уже какую-то грань, после которой он ему не простит то, что, с его точки зрения, совершенно несправедливо совершил Лукашенко. Поэтому я считаю очень высокой вероятность силового решения белорусского вопроса… Лукашенко готовится идти на выборы с национальной картой, конечно, как защитника национальных интересов и продолжать рассказывать, как он защищает Беларусь от попыток поглощения. И это тоже не очень устраивает в Москве».

В то же время, по мнению Пионтковского, путь в Европу у Беларуси будет значительно легче, чем Украине, «не говоря уже о России».

«С самолета граница между Азией и Европой возникает на границе между Россией и Беларусью, и очень зримо. Дикое поле с одной стороны и ухоженные поля, совершенно другая какая-то европейская картина — с другой. Лукашенки и путины — приходят и уходят, а европейская Беларусь остается», — отметил политолог.