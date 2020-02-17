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В Китае начали выпускать возможное лекарство от коронавируса

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  • 17.02.2020, 8:38
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В Китае начали выпускать возможное лекарство от коронавируса

Одна из фармкомпаний КНР будет продавать фавипиравир как потенциальную терапию от болезни.

Китайская фармкомпания Zhejiang Hisun Pharmaceutical Co Ltd сообщила, что получила разрешение на продажу фавипиравира (favipiravir) как потенциального лекарства от коронавируса COVID-2019. Об этом сообщает liga.net.

В компании также обязались продолжать клинические испытания препарата и после старта продаж. По состоянию на утро 17 февраля, во всем мире заразились 71 331 человек, погибли - 1776, одолели недуг - 10 991.


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