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Когда в Беларуси станет тепло, как весной?

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  • 17.02.2020, 8:54
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Когда в Беларуси станет тепло, как весной?

Точный прогноз погоды.

По данным сайта pogoda.by, cегодня, 17 февраля, в Беларусь придет весна: температура поднимется до плюс 12 градусов. Однако синоптики предупреждают о сильном ветре, пишет kyky.org.

В Минске и Могилеве днем 17 февраля воздух прогреется до 7-9 градусов тепла (по некоторым прогнозам, до 11 градусов), в Витебске будет плюс 6-8, в Гомеле – плюс 8-10. В Гродно завтра еще теплее – +9...11. Но теплее всего будет в Бресте – днем плюс 10-12 градусов. При этом синоптики говорят, что местами по стране ожидается усиление ветра порывами до 15-20 м/с. Это желтый уровень опасности.

Судя по информации сайта Gismeteo, понедельник станет самым теплым днем недели в Минске. Во вторник и среду температура воздуха продержится на уровне 7 градусов, в четверг и пятницу упадет до 4 градусов тепла. А в субботу, вероятно, выпадет снег с дождем. В воскресенье также ожидаются небольшие осадки.

Заметим, что 2019 год в Беларуси стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений. Среднегодовая температура была +8,8 градуса. До этого самым теплым считался 2015-й, когда средний показатель столбика термометра был на отметке +8,5 градуса.


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