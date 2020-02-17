Кратко и метко: царь Соломон — о белорусско-российских отношениях 2 17.02.2020, 8:59

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фото: AP

Отношения Минска и Москвы — в пословице знаменитого библейского монарха.

Соломон, правитель Израильского царства в период его наивысшего расцвета, считался одним из мудрейших людей своего времени (Х век до нашей эры). Он считается автором книги Екклесиаста, составной части Ветхого Завета Библии, пишет «Салiдарнасць».

В этом произведении есть строка, которую слышали многие: автор пишет о том, что всему свое время: «время разбрасывать камни, и время собирать камни». Менее известно продолжение этой цитаты, которое, однако, спустя 30 веков прекрасно иллюстрирует отношения между Беларусью и Россией.

…время обнимать, и время уклоняться от объятий…

Пока Москва была готова довольствоваться обнимашками и поставлять нефть в обмен на поцелуи, Минск охотно шел на это.