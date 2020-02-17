закрыть
17 февраля 2020, понедельник, 12:18
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

Кратко и метко: царь Соломон — о белорусско-российских отношениях

2
  • 17.02.2020, 8:59
  • 4,239
Кратко и метко: царь Соломон — о белорусско-российских отношениях
фото: AP

Отношения Минска и Москвы — в пословице знаменитого библейского монарха.

Соломон, правитель Израильского царства в период его наивысшего расцвета, считался одним из мудрейших людей своего времени (Х век до нашей эры). Он считается автором книги Екклесиаста, составной части Ветхого Завета Библии, пишет «Салiдарнасць».

В этом произведении есть строка, которую слышали многие: автор пишет о том, что всему свое время: «время разбрасывать камни, и время собирать камни». Менее известно продолжение этой цитаты, которое, однако, спустя 30 веков прекрасно иллюстрирует отношения между Беларусью и Россией.

…время обнимать, и время уклоняться от объятий…

Пока Москва была готова довольствоваться обнимашками и поставлять нефть в обмен на поцелуи, Минск охотно шел на это.


популярное за неделю

Мнение

Каша и нефть как отвлекающий маневр
Каша и нефть как отвлекающий маневр Ирина Халип
Переход на диету
Переход на диету Валерий Карбалевич
С миру по нитке — убогому штаны
С миру по нитке — убогому штаны Владимир Халип
От былого всемогущества осталась пыль
От былого всемогущества осталась пыль Константин Скуратович