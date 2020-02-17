Доходы от продаж нефтепродуктов тают 1 17.02.2020, 9:40

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Иллюстрационное фото

В 2019 году Беларусь на них заработала на 25% меньше, чем годом ранее.

В то время как российская нефть для Беларуси дорожает, цены на нефтепродукты на мировом рынке снижаются. Для страны, зарабатывающей важную долю валюты на привлекательной разнице между покупкой дешевой нефти и конкурентной стоимостью созданной из нее продукции, ситуация сложилась рисковая. Но, может быть, это подходящий момент, чтобы пересмотреть структуру экспорта и сделать ставку на более перспективные отрасли, пишет tut.by.

Много лет подряд Беларусь находилась в уникальной ситуации. Не имея больших объемов добычи собственной нефти, она играла важную роль на мировом рынке экспорта нефтепродуктов. Возможность зарабатывать на них приносила бюджету хорошую прибыль и обеспечивала страну валютой. Но налоговый маневр в России, неопределенность поставок нефти в начале 2020 года подняли вопрос о будущих доходах от экспорта. Пока встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина в Сочи, кажется, поставила точку в торге за цены на энергоносители. Решено, что Беларусь, «как и хотела», будет покупать российскую нефть без скидок и льгот. В этом году цена российской нефти для Беларуси составит 83−85% от мировой, так как в ней не будет учитываться экспортная пошлина. Когда к 2024 году в России завершится налоговый маневр, белорусские НПЗ будут покупать российскую нефть уже точно по мировой цене. Это значит, что на продаже за границу нефтепродуктов Беларусь будет зарабатывать все меньше.

В целом экспорт товаров в 2019 году составил 32,9 млрд долларов, сократившись на 2,9%, сообщает Белстат. В прошлом году белорусские компании экспортировали продуктов питания и сельскохозяйственной продукции на 5,5 млрд долларов (+4,5% к 2018 году, по данным Минсельхозпрода). Экспорт услуг в прошлом году принес 9,6 млрд долларов. На экспорте нефтепродуктов в 2019 году Беларусь заработала 4,8 млрд долларов, что на 25% меньше, чем годом ранее. Именно снижение торговли нефтепродуктами привело к сокращению экспорта.

— Можно предполагать, что в этом году мы еще больше потеряем в поставках нефтепродуктов по сравнению с прежними годами, — считает научный сотрудник Центра экономических исследований BEROC Олег Мазоль.

Суммарные потери Беларуси от российского налогового маневра к 2024 году могут составить 9 млрд долларов, причем 3 из них недосчитается бюджет. При этом приток валюты в Беларусь остается принципиально важным, так как Минск продолжит в ближайшее время выплачивать более чем по 3 млрд долларов госдолга ежегодно. Поэтому было бы нелишним пересмотреть возможности доходов от экспорта других, не основывающихся на сырье товаров, отмечает эксперт.

Вопрос диверсификации экспорта регулярно поднимается на совещаниях у Лукашенко и стоит в планах правительства. Но итоги внешней торговли из года в год не показывают существенных изменений.

— В последние лет 20 в экспорте упор делался на три группы товаров: нефтепродукты, калийные удобрения и мясо-молочную продукцию. Сейчас ситуация с нефтепродуктами, с ценами на сырье, со снижением как физического объема экспортных поставок, так и цен на эту продукцию, показывает, что сложившаяся структура экспорта не работает, — отмечает Олег Мазоль.

Выгодней всего было бы начать работу по диверсификации экспорта, когда экономика росла достаточно хорошими темпами и была возможность инвестировать в различные проекты госресурсы. Государственные инвестиции в проекты, которые позволили бы создавать новые виды продукции, имеющей хороший экспортный потенциал, скорее всего, сейчас уже дали бы свои плоды.

Теперь же наиболее вероятный вариант возобновить рост экспорта — это перестроить его структуру, сделав упор на сферу услуг, включая информационно-коммуникационные технологии. Именно IT-сектор и сфера услуг позволят в следующие периоды получить дополнительный доход, считает эксперт BEROC. Причем хороший потенциал в оказании конкурентоспособных услуг он видит в медицинской сфере.

В теории хороший эффект оказывает развитие выпуска высокотехнологичных товаров. По данным ГКНТ, в 2019-м Беларусь экспортировала наукоемкой высокотехнологичной продукции почти на 15 млрд долларов. Но дальнейшее развитие рынка высокотехнологичных товаров зависит от инвестиций, в том числе иностранных, а также наличия квалифицированных кадров. Что, в свою очередь, напрямую зависит от социально-экономических факторов и комфортного делового климата.

Неплохие шансы у Беларуси повысить свою роль в глобальных цепочках создания добавленной стоимости благодаря ее географическому расположению. Причем из-за сложной ситуации в экономике Китая складываются благоприятные условия для привлечения инвестиций и создания в Беларуси необходимых для включения в глобальные цепочки стоимости производств.

— Эпидемия в Китае сформировала угрозу для мировой экономики, для поставок важных комплектующих. Мы в это время вполне могли бы показать иностранным компаниям, что можем размещать в Беларуси новые производства. Тем более мы ближе к ним, чем Китай. Затраты на труд здесь не намного выше, а может, и ниже, у нас хорошая транспортная инфраструктура, — считает Олег Мазоль.

Правда, и тут не обойтись без работы над привлекательными условиями для инвестиций и создания соответствующего имиджа страны.