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Военный конвой США вошел в северо-восточную Сирию

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  • 17.02.2020, 10:06
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Военный конвой США вошел в северо-восточную Сирию
Иллюстрационное фото

Танки и инженерная техника въехали в провинцию из Ирака.

Конвой американских военных машин прибыл из Ирака в провинцию Аль-Хасака на северо-востоке Сирии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Аl Masdar News.

По меньшей мере 55 транспортных средств, в том числе танки и инженерная техника, въехали в провинцию из Ирака.

Коалиция под руководством США ведет борьбу против террористической организации ИГИЛ в Сирии и Ираке с 2014 года.

В прошлом году Вашингтон объявил о падении так называемого "халифата Исламского государства", но добавил, что останется в Сирии, чтобы предотвратить возрождение террористической сети. Для оправдания длительного пребывания своей армии в Сирии президент США Дональд Трамп заявил, что нужно "охранять нефть" и не допустить ее захвата террористами.


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