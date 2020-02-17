Гомельчанин: ЛТП в Беларуси — это концлагерь с принудительным трудом 4 17.02.2020, 10:14

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Олег Максимов обратился в ООН.

Гомельчанин Олег Максимов обратился с индивидуальным сообщением в Комитет по правам человека ООН на незаконное помещение в ЛТП (лечебно - трудовой профилакторий).

Как сообщает «Гомельская Весна», его поместили туда за неоднократное пребывание в публичном месте в нетрезвом состоянии. На данный момент за работу на вредном производстве Олег Максимов находился на пенсии, которая приравнивается к пенсии по возрасту.

Не смотря на это, его поместили в ЛТП. Гомельчанин попытался обжаловать решение суда Советского района в областном и Верховном суде, но безуспешно. После освобождение в июле 2019 г. Максимов решил обратиться в КПЧ ООН.