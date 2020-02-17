В украинском учебнике по биологии обнаружили задание по компьютерной игре 1 17.02.2020, 10:45

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До этого в учебнике по всемирной истории нашли Киану Ривза.

В украинском учебнике по биологии Константина Задорожного за 11-й класс нашли задание смоделировать инфекцию с помощью Plague Inc. По итогу игры нужно сформулировать выводы. На это обратил внимание пользователь твиттера под ником tonyfoals, пишет TJournal.

Задание по Plague Inc относится к теме практической работы «Прионные заболевания». Согласно условиям, школьники должны выбрать инфекцию, задать параметры её распространения, понаблюдать за распространением и сформулировать выводы.

Использовать Plague Inc в практической работе рекомендуется в сборнике учебных программ «Профильная школа как путь к конкурентоспособной личности». Его составляли в том числе при поддержке Национальной академии педагогичных наук и Института педагогики.

Напомним, что до этого в учебнике по всемирной истории нашли Киану Ривза, а в учебнике по географии — карту из Skyrim.