В украинском учебнике по биологии обнаружили задание по компьютерной игре

В украинском учебнике по биологии обнаружили задание по компьютерной игре1
- 17.02.2020, 10:45
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До этого в учебнике по всемирной истории нашли Киану Ривза.
В украинском учебнике по биологии Константина Задорожного за 11-й класс нашли задание смоделировать инфекцию с помощью Plague Inc. По итогу игры нужно сформулировать выводы. На это обратил внимание пользователь твиттера под ником tonyfoals, пишет TJournal.
Пані Віка вчить студентів pic.twitter.com/TgB4uWuhYT— Nℹ️ck⭕️layovℹ️ch 🇺🇦 (@tonyfoals) February 13, 2020
Задание по Plague Inc относится к теме практической работы «Прионные заболевания». Согласно условиям, школьники должны выбрать инфекцию, задать параметры её распространения, понаблюдать за распространением и сформулировать выводы.
Использовать Plague Inc в практической работе рекомендуется в сборнике учебных программ «Профильная школа как путь к конкурентоспособной личности». Его составляли в том числе при поддержке Национальной академии педагогичных наук и Института педагогики.
Напомним, что до этого в учебнике по всемирной истории нашли Киану Ривза, а в учебнике по географии — карту из Skyrim.