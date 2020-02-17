Под Смоленском раздавили почти 38 тонн «белорусских» помело 7 17.02.2020, 11:01

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Перевозчики привлечены к административной ответственности.

Вроде бы эти цитрусовые на белорусском рубеже еще не давили. Да еще в таком количестве. До этого российские контрольные ведомства бульдозерами ездили по тоннам санкционных яблок и персиков, сжигали сверчков и мясные полуфабрикаты. Но помело — относительно новый продукт в списке тех, которым не позволили пробраться в Россию через прозрачную границу, пишет «Онлайнер».

Две партии помело общим весом 37,8 тонны уничтожены 13 февраля на свалке под Смоленском, об этом информирует Россельхознадзор. Сообщается, что казнь произведена в соответствии с требованиями законодательства о карантинном фитосанитарном контроле на таможенной территории ЕАЭС.

По информации контролеров, два грузовика под управлением граждан Беларуси ранее были остановлены российскими таможенниками, когда ехали в объезд фитосанитарных постов. По документам в грузовых отсеках должно было находиться насосное оборудование. Вместо него обнаружилось помело. Сопроводительных документов на цитрусовые не обнаружилось.

«Это обстоятельство не позволило достоверно установить происхождение и безопасность фруктов в фитосанитарном отношении», — не доверяют в Россельхознадзоре отечественным производителям помело.

Перевозчики привлечены к административной ответственности, а подкарантинная продукция уничтожена «путем захоронения после предварительного измельчения». Ни в коем случае нельзя перепутать.