В Гомеле в общежитии нашли повешенным учащегося колледжа

В Гомеле в общежитии нашли повешенным учащегося колледжа2
- 17.02.2020, 11:20
- 1,568
Учащегося третьего курса обнаружил в петле сосед по комнате.
В Гомеле выясняют обстоятельства смерти 20-летнего учащегося дорожно-строительного колледжа. Парня без признаков жизни нашли в туалете общежития, передает tut.by.
Трагедия произошла ночью 13 февраля. Учащегося третьего курса отделения «Электронные вычислительные средства» обнаружил в петле сосед по комнате.
Известно, что молодой человек родом из Калинковичей.
Гомельский городской отдел Следственного комитета проводит по факту смерти проверку.