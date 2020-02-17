В Гомеле в общежитии нашли повешенным учащегося колледжа 2 17.02.2020, 11:20

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Учащегося третьего курса обнаружил в петле сосед по комнате.

В Гомеле выясняют обстоятельства смерти 20-летнего учащегося дорожно-строительного колледжа. Парня без признаков жизни нашли в туалете общежития, передает tut.by.

Трагедия произошла ночью 13 февраля. Учащегося третьего курса отделения «Электронные вычислительные средства» обнаружил в петле сосед по комнате.

Известно, что молодой человек родом из Калинковичей.

Гомельский городской отдел Следственного комитета проводит по факту смерти проверку.