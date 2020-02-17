Ученые предложили самолетам летать ниже 7 17.02.2020, 13:04

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Ученые из Германии и Великобритании нашли способ замедлить изменение климата.

По расчетам специалистов, если уменьшить высоту полета самолетов на 610 метров, это снизит воздействие следов конденсации (кондрейлов) на атмосферу на 59%. С помощью этого можно значительно замедлить наступление климатической катастрофы из-за роста температуры на планете.

Ученые объяснили, что необходимо снизить только 2% полетов, так как не всегда образуются кондрейлы, существующие длительное время и негативно сказывающиеся на климате. Необходимо скорректировать те полеты, которые оставляют следы конденсации на 18 часов. Они смешиваются с другими следами и перистыми облаками, и в итоге формируются перистые кондрейлы, нарушающие температурный баланс.

Как рассказали эксперты, выхлопы самолетов отражают коротковолновое солнечное излучение обратно в космос, в это же время задерживают длинноволновое инфракрасное излучение, которое вызывает эффект потепления.

Отмечается, что кондрейлы возникают, когда горячий выхлопной газ самолетов выходит в слой холодного воздуха и низкого давления. Из-за этого образуются ледяные кристаллы, которые видны на небе в виде белых полос, сообщает lenta.ru.