Состоялась жеребьевка чемпионата Беларуси по футболу 17.02.2020, 13:45

Первый тур пройдет 19 марта.

17 февраля в Минске в Доме футбола прошла жеребьевка чемпионата Беларуси по футболу в высшей лиге.

Первый тур пройдёт 19 марта.

Чемпион страны брестское "Динамо" принимает "Смолевичи", минское "Динамо" сыграет с "Рухом", РЦОР-БГУ — с БАТЭ.

В других поединках встретятся: "Белшина" — "Минск", "Шахтер" — "Торпедо-БелАЗ", "Ислочь" — "Неман", "Слуцк" — "Славия", "Витебск" — "Городея".

Во втором туре брестское "Динамо" поедет в гости в Слуцк, а БАТЭ — в Мозырь к "Славии", в столице пройдет матч "Минск" — "Динамо" (Минск).