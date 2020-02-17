Bloomberg назвал страны, которые больше всех пострадают от сокращения импорта Китая 1 17.02.2020, 13:59

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Названы три страны.

Рост валового внутреннего продукта (ВВП) Китая в первом квартале 2020 года из-за вспышки коронавирус может сократиться до 4,5% в годовом измерении. От этого также могут пострадать страны, которые больше всех экспортируют в Китай - в частности, Австралия, Южная Корея и Бразилия. Об этом говорится в анализе Bloomberg Economics, пишет zn.ua.

"Если прогноз о рекордно низком росте ВВП Китая будет правильным, период слабого импорта Китая повлияет на его торговых партнеров. Основными странами-экспортерами в Китай, в частности, являются Австралия, Южная Корея и Бразилия", - пишет издание.