В 2030-м каждый пятый белорус будет пожилым 6 17.02.2020, 14:01

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Падение рождаемости привело к старению нации.

Через 10 лет пожилые люди будут составлять пятую часть населения Беларуси. Такая оценка приводится в обосновании постановления правительства, которым планируется утвердить стратегию «Достойное долголетие — 2030», пишет naviny.by.

Разработчиком документа выступило Министерство труда и социальной защиты.

В обосновании отмечается, что социально-демографическое развитие страны «характеризуется долгосрочным и прогрессирующим процессом старения населения».

«На начало 2019 года доля пожилых граждан (65 лет и старше) в общей численности населения составляла 15,2% (в 2010 году — 13,8%), что свидетельствует о высоком уровне старения населения», — отмечают разработчики стратегии.

По их мнению, на процессы старения оказывает влияние снижение уровня рождаемости.

«Усиливается тенденция старения населения. Согласно демографическому прогнозу, к 2030 году доля пожилых граждан будет составлять более пятой части населения страны (21%). Это указывает на устойчивый характер и интенсификацию процессов старения в перспективе», — говорится в обосновании.

Разработчики обращают внимание, что в условиях старения населения общество сталкивается с риском снижения численности трудоспособных граждан, снижением финансовой устойчивости пенсионной системы, ростом государственных расходов на здравоохранение и социальное обслуживание.

«Численность и доля населения трудоспособного возраста с 2010 по 2019 год снизилась на 370 тыс. человек, или на 3,8 процентного пункта, соответственно демографическая нагрузка населением старше трудоспособного возраста увеличилась с 373 до 433 человек на 1.000 человек трудоспособного возраста», — констатируют авторы стратегии.