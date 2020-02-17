Леонид Заико: Предлагаю ввести звание «главный врун района» 2 17.02.2020, 14:20

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Леонида Заико

Независимый экономист – о феномене появления затратных и неэффективных производств.

В передаче Примус с участием руководителя Аналитического центра «Стратегия» Леонида Заико была затронута тема Светлогорского ЦКК, который на днях торжественно запустил Лукашенко, пишет «Салiдарнасць».

Ведущий программы описал проблему: приезжает Александр Лукашенко в Светлогорск, жители начинают возмущаться вонью, а чиновники ему на это: «С экологией все в полном порядке!»

Как убедить Лукашенко слушать людей, а не чиновников и освоителей бюджетных средств? У Леонида Заико есть оригинальный рецепт решения проблемы:

— Я предлагаю ввести определенные звания. Главный врун района, скажем. Или почетный врунишка школы. Ну, врут они.

Далее экономисты обсудили механизм появления неэффективных гигантов вроде Светлогорского ЦКК. Лукашенко, который не особо разбирается в технологиях, но любит жесткую централизацию и монополию, вводят в уши идею создания импортозамещающего производства.

После получения разрешения и миллиардных вливаний, начинается сам процесс, сопровождающийся откатами и другими коррупционными действиями, считают участники передачи.

А когда приходит время сдавать объект, у руководства страны, возмущенного срывами сроков и недоделками, просят еще пару сотен миллионов, чтобы «все заработало на полную мощность».

— Это обычное дело, они будут просить. Они видят, что просилка проседает, — делится наблюдениями Заико.

По его мнению, руководство страны в такой ситуации напоминает ослика Иа из «Приключений Винни-Пуха», которому подарили его же собственный хвост.