Die Welt: Драма вокруг «Газпрома» 17.02.2020, 15:33

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Цена газа на мировом рынке падает, и российскому газовому гиганту грозят миллиардные убытки.

"Цена природного газа на мировом рынке падает. Крупнейшему российскому налогоплательщику, концерну "Газпром", грозят миллиардные убытки", - пишет немецкое издание Die Welt (перевод - inopressa.ru).

"Цена на газ упала уже в ноябре и декабре. А в январе падение бодро продолжилось. В годовом выражении снижение цены составило около 30%, - указывает журналист Эдуард Штайнер. - (...) Спрос упал в Китае, крупнейшем импортере сырья".

"Уже неделю назад как минимум пять танкеров с сжиженным газом, следовавших в Китай, поменяли свой маршрут, сообщает британская консалтинговая фирма Poten & Partners. А в конце прошлой недели министр энергетики Катара, крупнейшего экспортера сжиженного газа, заявил, что газовые концерны страны "сильно заняты" тем, чтобы изменить маршрут предназначенных для Китая танкеров с сжиженным газом", - передает издание.

"Таким образом, лишний газ ищет новые рынки и сбивает цену - в том числе и в Европе, - поясняет автор статьи. - (...) Ситуация в некотором смысле напоминает о драматичном падении цен на нефть в течение несколько месяцев во втором полугодии 2014 года. Тогда крупнейший экспортер нефти Саудовская Аравия захотела взять верх над конкурентом США, раскрутив нефтяной кран, но в итоге вызвала обвал цен, который потом был компенсирован лишь отчасти".

"Тем не менее сегодняшняя ситуация с газом, несмотря на все сходства в отрицательной динамике цен, сопоставима лишь в некотором смысле. Более долгосрочной причиной является то, что вместе с увеличением сжиженного газа локальные рынки, в которых раньше почти исключительно преобладал трубопроводный газ, получили сильный толчок глобализации - и что наряду с другими экспортерами сжиженного газа именно США с 2018 года стремятся попасть на мировые рынки".

"Это затрагивает прежде всего главного поставщика Европы - "Газпром", крупнейший в мире концерн отрасли. На долю российского гиганта приходится 40% газового импорта ЕС. (...) Для концерна продажи в Европе имеют решающее значение, ведь на внутреннем российском рынке, цены на котором подлежат строгой регуляции, он не зарабатывает почти ничего (...)".

"США же сами хотят получить более крупный кусок европейского пирога. Как минимум, концерн "Газпром" не должен расширять свое господство на рынке и свои возможности. (...) США сорвали запуск "Северного потока-2" к началу года. (...) Россияне, впрочем, не сдаются и направили в сторону Балтийского моря находившееся у тихоокеанского побережья судно-трубоукладчик "Академик Черский". Им не удастся в одиночку завершить строительство газопровода, заявил министр энергетики США Дэн Бруйетт на Мюнхенской конференции по безопасности. "Они не смогут", - сказал он и анонсировал еще большее противодействие проекту. Есть и другие проблемы со стороны спроса. С одной стороны, общее замедление китайской экономики - в том числе вследствие торгового конфликта с США - отрицательно сказывается на спросе Китая. С другой, осенью европейские энергетические концерны на фоне российско-украинского газового спора и страха перед перебоями в поставках усердно заполняли подземные газовые хранилища и закупили рекордный объем газа и у "Газпрома". Однако к концу года газовый спор был решен мирным путем, что еще больше понизило цену".

"Последствия для концерна "Газпром", крупнейшего российского налогоплательщика, масштабны. (...) Если бы первое полугодие 2019 года не было относительно успешным, финансовая ситуация уже была бы достаточно затруднительной. В третьем квартале прибыль концерна упала на 45% в годовом выражении", - подчеркивает издание.

"В текущем 2020 году ситуация будет по-настоящему сложной, так как избыток газа на рынке сохраняется, а цена остается низкой. За это - по иронии судьбы - также несет ответственность и сам "Газпром". (...) Концерн взялся за другое оружие (...) и теперь внезапно агрессивно продает рекордное количество газа на ежедневных торгах с помощью своей новой электронной торговой платформы - причем с большой скидкой".

"Летом цена не газ в Европе может упасть еще раз, предсказывает Оксфордский институт энергетических исследований. Сам "Газпром" надеется, что с 2021 года дела снова пойдут в гору", - пишет Die Welt.