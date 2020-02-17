Белорусы приняли участие в шествии в честь восстановления независимости Литвы 17.02.2020, 16:02

Фото: Белорусская Национальная Память

В колонне были бело-красно-белые флаги.

16 февраля Литва отмечает День восстановления независимости. 102 года назад Совет под председательством Йонаса Басанавичюса подписал акт о восстановлении независимости Литовской Республики, сообщает корреспондент сайта Сharter97.org.

Традиционно 16 февраля в Вильнюсе проходит факельное шествие. В этом году в колонне можно было увидеть флаги Литвы, Украины и национальный белорусский бело-красно-белый флаг.

«Сегодня мы вместе с нашими братьями-литовцами вышли отпраздновать день восстановления их независимости. Сегодня по всей колонне есть флаги и украинские, и белорусские, то есть мы единственная диаспора, которая вышла поздравить Литву. С белорусской стороны в колонне — ряд активистов, я тут не один. Мы идем под бело-красно-белыми флагами, чтобы показать наше единство с литовцами и приверженность борьбе за свободу. Вчера в Сейме Литвы прошел первый съезд «Движения против Островецкой АЭС», и это тоже важный вопрос для обеих стран и их безопасности — и литовской, и белорусской», — сказал представитель белорусской диаспоры Кирилл Кривитский.

В праздничный день в Вильнюсе прошел ряд торжественных мероприятий. Жителей страны поздравил президент Гитанас Науседа. «Сегодня мы празднуем исполнение прекрасной мечты. 102 года назад члены Совета Литвы подписали документ, ознаменовавший рождение независимой Литовской Республики», — сказал литовский президент. Вечером на проспекте Гедимина зажгли 50 костров свободы. С 18 часов от памятника Йонасу Басанавичюсу стартовало факельное шествие.