Bellingcat опубликовал расследование о связи убийства Хангошвили с ФСБ РФ 17.02.2020, 16:34

Операцию курировал начальник Центра специального назначения ФСБ.

Гражданин России Вадим Красиков, который под вымышленным именем Вадима Соколова застрелил в прошлом году в Берлине уроженца Грузии Зелимхана Хангошвили, перед поездкой в Европу тренировался на базе спецназа ФСБ "Вымпел", неоднократно посещал Антитеррористическое управление ФСБ на проспекте Вернадского и много раз созванивался с одним действующих и несколькими бывшими сотрудниками "Вымпела". Это утверждается в опубликованном в понедельник совместном расследовании группы Bellingcat, немецкого журнала Der Spiegel и российского издания The Insider, передает svoboda.org.

Авторам расследования удалось найти номер телефона, которым Вадим Красиков пользовался в России до убийства в Берлине – несмотря на то, что ни на его имя, ни на имя его супруги никогда не выпускала сим-карт ни одна российская компания сотовой связи. Его удалось найти через номер жены Красикова.

Данные о звонках с этого номера позволили расследователям утверждать, что связь "берлинского убийцы" с ФСБ была постоянной и ставила своей целью именно подготовку к операции по убийству Хангошвили. В Bellingcat считают, что операцию курировал начальник Центра специального назначения ФСБ, генерал-полковник Александр Тихонов, однако непосредственно с ним общался не действующий сотрудник спецслужбы, а бывший - Эдуард Бендерский. Расследователи уверены, что убийство Хангошвили было санкционировано как минимум на уровне руководства ФСБ.

Хангошвили в годы второй чеченской войны воевал на стороне сепаратистов, затем сотрудничал с грузинскими спецслужбами.

В декабре 2019 года канцлер Германии Ангела Меркель попросила Россию предоставить информацию, которая могла бы касаться убийства Зелимхана Хангошвили. Дело расследует Федеральная прокуратура Германии: это свидетельствует о том, что немецкие следователи могут подозревать в организации убийства спецслужбы другой страны. Российские власти и ФСБ отрицают свою причастность к преступлению.