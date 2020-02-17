закрыть
17 февраля 2020, понедельник, 19:20
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

Зеленский: У нас в армии 200 тысяч человек. Мы готовы ко всему

14
  • 17.02.2020, 16:53
  • 3,318
Зеленский: У нас в армии 200 тысяч человек. Мы готовы ко всему
Владимир Зеленский

По словам Зеленского, украинская армия - одна из сильнейших в Европе.

Украинская армия – одна из сильнейших в Европе, заявил 15 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности президент Украины Владимир Зеленский. Трансляцию вело "Громадське".

"Поверьте, у нас очень сильная армия – я хочу поблагодарить наших военных – одна из самых сильных в Европе, 200 тыс. [человек] армия. Мы готовы ко всему. Но мы хотим мира – на наших условиях, на условиях сильной армии", – сказал президент Украины.

Он подчеркнул, что Украина говорит не только о войне, но и об инвестициях, о добыче газа и других сферах деятельности.

56-я Мюнхенская конференция по безопасности, в которой традиционно принимают участие мировые лидеры, представители науки и гражданского общества, открылась в Германии 14 февраля.


популярное за неделю

Мнение

Каша и нефть как отвлекающий маневр
Каша и нефть как отвлекающий маневр Ирина Халип
Переход на диету
Переход на диету Валерий Карбалевич
С миру по нитке — убогому штаны
С миру по нитке — убогому штаны Владимир Халип
От былого всемогущества осталась пыль
От былого всемогущества осталась пыль Константин Скуратович