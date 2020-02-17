В Вильнюсе прозвучат «400 лет белорусской вокальной музыки» 1 17.02.2020, 17:10

В столице Литвы вспомнят общих для двух стран музыкальных авторов.

В апреле в Вильнюсе пройдет ретроспективный концерт «400 лет белорусской вокальной музыки». На нем прозвучат произведения авторов, живших на территории современной Литвы и Беларуси с 17 века и до наших дней, сообщает корреспондент Сharter97.org в Вильнюсе.

Все произведения будут исполняться на белорусском языке. В программе — произведения Михала Клеофаса Огинского, Станислава Монюшко, Наполеона Орды и других композиторов. Кроме этого, на концерте будут исполнены псалмы из «Псалтыри рифмотворной» Симеона Полоцкого, вокальная лирика из рукописной тетради «Куранты», которая датируется 1733 годом, и произведения из «Полоцкой тетради».

«400 лет белорусской вокальной музыки» для гостей концерта исполнят белорусские вокалисты Юрий Городецкий (тенор), Илья Сильчуков (баритон), Ирина Кучинская (сопрано). Партию фортепиано исполнит Полина Задрейко.

Ведущим концерта станет руководитель Белорусской Капеллы, профессор Виктор Иванович Скоробогатов. Концерт пройдет в вильнюсском White Piano Hall.