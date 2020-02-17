В эти девять заводов вложили 1 миллиард долларов 6 17.02.2020, 17:30

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Фото: tut.by

Сколько из них прибыльные?

На модернизацию деревообрабатывающих предприятий Беларусь потратила более 1 миллиарда долларов. Через 13 лет svaboda.org проверила, как живут эти предприятия.

С чего все началось

В 2007 году с подачи Лукашенко началась поддержка предприятий, занимающихся деревообработкой. Девяти из них выделили кредиты общей суммой более, чем на один миллиард долларов. Деньги пошли на закупку нового, современного оборудования, ремонт и на погашения прежних долгов. Поддержку получили:

Борисовдрев

Витебскдрев

Ивацевичидрев

Гомельдрев

Могилевдрев

Речицадрев

Мостовдрев

Мозырьдрев

ФанДОК

Уже после завершения модернизации на предприятиях, Лукашенко не раз отчитывал чиновников за ее результаты. Последний раз об этом он высказался 24 января этого года, когда посещал Шкловский завод по производству бумаги.

«У нас своя деревообработка, а у нас тут какие-то «Кроношпаны» свою политику осуществляют и диктуют! Забудьте! Если ты делаешь табуретку, значит, импорта табуретов быть не должно», - сказал Лукашенко в Шклове.

Что со «своей» деревообработкой

Потери от всей отрасли деревообработки, производства бумаги и полиграфии за 2018 год составили 216 миллионов рублей, сообщает Белстат. С 2017 года этот показатель вырос в 18 раз.

Сейчас 9 деревообрабатывающих предприятий переданы в управление Банку развития. Как сообщили «Свободе» в банке, объем производства и продажи продукции этих предприятий, за время правления банком, выросли втрое.

Но общая сумма задолженности по кредитам по всем предприятиям составляет 1,9 миллиарда рублей. Кроме того, предприятия имеют задолженности перед бюджетом по судам и займам на общую сумму 93 миллиона рублей.

Все 9 деревообрабатывающих предприятия теперь объединены в холдинг.

«В настоящее время продукция холдинга реализуется в 51 страну мира, 84% продукции поставляется на экспорт. В объеме экспорта Россия занимает 20%, страны дальнего зарубежья - около 50%. За время правления предприятиями деревообработки выпуск продукции, выручка и экспорт увеличились более чем в 3 раза», - рассказали в банке развития. По их словам, предприятия деревообработки - рентабельны.

«Несмотря на сниженную в текущем году ценовую конъюнктуру, рентабельность по операционной деятельности без учета амортизации составляет 5%. Предприятия своевременно рассчитываются с поставщиками сырья и материалов, энергетиками, банками, гасят реструктуризированную задолженность перед бюджетом и энергетиками в соответствии с согласованными графиками», - сообщают в банке.

На портале, на котором публикуются отчеты о финансовой деятельности предприятий, пишут, что все девять деревообрабатывающих предприятий завершили 2018 год с чистым убытком. Например, «Борисовдрев» сработал с убытками на 17 миллионов рублей, «Витебскдрев» - на 16 миллионов, «Ивацевичидрев» - на 6,3 миллиона.

Сколько стоит белорусская мебель

«Речицадрев» - одно из модернизированных предприятий, где делают готовую мебель. Набор в прихожую из шкафа, вешалки и комода под названием «Глория» стоит 881 рублей. Деревянное круглое зеркало продается за 51 рубль.

Готовую мебель делает также «Гомельдрев». Смотрим цены на сайте фирменного магазина от фабрики.

Спальня «Лолита» из кровати, комода, шкафа стоит 2481 рубль.

Самая дорогая, которую находим, спальня «Фальконе», стоит 7558 рублей.

Обеденный стол «Босфор» от «Гомельдрев» обойдется в 1119 рублей. Самая дешевая прихожая, которую находим, стоит 499 рублей, это шкаф, вешалка, несколько ящиков.

Деревянный стул со спинкой от этой фабрики стоит 225 рублей.

Куда Беларусь продает мебель

По информации Белстата, за 11 месяцев прошлого года Беларусь экспортировала мебели для спальни на 40,4 миллионов долларов, основные покупатели Россия, Казахстан, Германия. На экспорте мебели для кухни Беларусь заработала 35,5 миллионов долларов, основной покупатель - Россия. В общем, мебели удалось экспортировать на 599 миллионов долларов.

Продольно-распиленных, необработанных лесоматериалов за те же 11 месяцев Беларусь продала на 436 миллионов долларов, необработанных лесоматериалов сосны на 320 миллионов.