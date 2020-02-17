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Лукашенко подписал указ о призыве на срочную военную службу

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  • 17.02.2020, 18:04
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Лукашенко подписал указ о призыве на срочную военную службу

Призыв будет осуществляться в феврале - мае 2020 года.

17 февраля Лукашенко подписал указ №55 «Об увольнении в запас и призыве на срочную военную службу, службу в резерве», пишет БелТА.

Документом предусматривается призвать в феврале - мае 2020 года на срочную военную службу, службу в резерве граждан Беларуси мужского пола, которым ко дню призыва исполнилось 18 лет и которые не имеют права на отсрочку, а также граждан призывного возраста, утративших это право.

Одновременно документом предусматривается увольнение в запас военнослужащих срочной военной службы, выслуживших установленные сроки.


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