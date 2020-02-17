Работник «Белшины»: Криком экономику не подымешь, надо полностью менять курс 3 17.02.2020, 18:50

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Градообразующее предприятие Бобруйска остановило три из четырех своих заводов.

Завод массовых шин и завод крупногабаритных шин уходят на простой с 17 по 21 февраля. На заводе сверхкрупногабаритных шин конвейер остановлен с 17 февраля по 1 марта.

Все остальные подразделения, в том числе механический завод, в это время продолжат работу, рассказал naviny.by начальник отдела идеологической и социальной работы ОАО «Белшина» Юрий Андриевский. По его словам, на время вынужденного простоя работникам предприятия выплатят 2/3 от оклада/тарифной ставки.

Основной причиной остановки заводов назван плановый ремонт технологического оборудования, в том числе вулканизационного и сборочного. В тоже время Юрий Андриевский признал, что в последние годы предприятие испытывает сложности с оборотными средствами. Выросла дебиторская и кредиторская задолженность, денежных средств не хватает для закупки сырья.

«На “Белшине” проблемы были, есть и будут, к сожалению», — сказал Юрий Андриевский.

Заводы «Белшины» работают со сбоями уже не первый месяц, рассказал председатель первичной организации Независимого профсоюза работников ОАО «Белшина» Сергей Гурло. Профсоюзный лидер работает вулканизаторщиком на заводе массовых шин. Там, по его словам, «жизнь еле теплится».

«Мы так работаем — ни шатко, ни валко — с середины января. Сейчас написали заявления на две третьих от тарифной ставки. Сидим дома, на работу не выходим. Производственный процесс полностью остановлен. Будут пробовать запустить завод в пятницу, но это вилами по воде писано», — сказал Сергей Гурло.

Он констатировал снижение зарплат на предприятии в последние годы и пессимистические настроения среди рабочих.

«Когда бочка нефти много стоила, то на Россию лился золотой дождь. Попадали брызги и на нас. Вулканизаторщики получали и по тысяче долларов. Сейчас по пятьсот долларов обещают. А дальше что будет с экономикой, сам господь Бог не знает. Криком эту экономику не подымешь. Надо полностью менять курс. А пока будет эта власть, мы будем и дальше деградировать», — отметил глава независимого профсоюза на «Белшине».

«Белшина» является градообразующим предприятием в Бобруйске. На предприятии работает более 9 тысяч человек.

Согласно финансовой отчетности, за девять месяцев прошлого года выручка «Белшины» снизилась на 12% — до 509,9 млн рублей. Предприятие сработало с чистой прибылью в размере 841 тысячи рублей против 72,7 млн рублей убытка в аналогичном периоде 2018 года.

Долгосрочные обязательства «Белшины» на конец сентября прошлого года составили 212 млн рублей. По сравнению с прошлым годом они снизились на 32,6%. Краткосрочные обязательства выросли на 10,1% — до 768,4 млн рублей.

Данные о работе «Белшины» за 2019 год пока не опубликованы.