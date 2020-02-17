Эксперт: Из-за нефтяных споров Лукашенко и Путина подорожает бензин 12 17.02.2020, 19:44

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Рост цен на бензин – это и рост цен на товары и услуги в стране.

7 февраля Лукашенко и Путин встретились в Сочи, чтобы наконец договориться о нефтяных и газовых ценах. Газ будет стоить Беларуси, как в прошлом году, а цена на нефть будет коммерческой, договариваться придется с поставщиками, передает «Белсат». А это значит, нефть подорожает. Может, вскоре мы останемся без топлива?

Старший аналитик «Альпари» Вадим Иосуб отмечает, что от российского нефтяного импорта зависит работа крупных нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятий, входящих в концерн «Белнефтехим». Прежде всего это новополоцкие «Нафтан» и «Полимир», НПЗ в Мозыре, «Могилевхимволокно», «Гродно Азот» – всего около сорока предприятий по всей стране. Их бесперебойная работа – это бюджетные отчисления, а также рабочие места и зарплаты работников.

«Экспорт нефтепродуктов составляет 20-25% всего экспорта страны, и это – важнейшее направление наполнения бюджета», – Вадим Иосуб.

«Речь идет о необходимости 6 млн т нефти ежегодно. А за какие цены мы найдем замену российским поставкам? Все равно замена будет стоить дороже, а это означает, что, скорее всего, повысятся цены на бензин», – говорит Екатерина Борнукова, академическая директор Белорусского экономико-исследовательского центра BEROC.

Рост цен на бензин – это и рост цен на товары и услуги. К примеру, подорожает проезд, могут вырасти цены на продукты и товары, которые доставляются в места торговли грузовым транспортом.

Во-вторых, надо понимать, что если раньше мы много нефти приобретали в России, перерабатывали и продавали нефтепродукты, то в нашем бюджете оставалось много денег в виде экспортной пошлины – это почти 5% дохода бюджета, добавляет Екатерина Борнукова.

Если мы потеряем эти доходы – придется сокращать бюджетные расходы. Например, зарплаты учителей или врачей – им как раз разработали новый порядок оплаты труда, который вступил в силу 1 января. В его рамках можно будет легко уменьшать выплаты вознаграждений и надбавок.