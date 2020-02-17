Эксперт: Это будет международный скандал 3 17.02.2020, 23:17

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Отбор транзитной нефти, которым угрожает диктатор, будет считаться воровством.

Эксперт российского Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков прокомментировал угрозу Лукашенко начать отбор транзитной российской нефти из нефтепровода «Дружба», если Россия в феврале не поставит Беларуси нефть в нужных объемах. При этом белорусский правитель сослался на так называемый индикационный топливный баланс, согласованный правительствами Беларуси и России, передает «Радыё Свабода».

Он предусматривает поставки Беларуси 24 тонн нефти в год - по 2 миллиона тонн в месяц. «Через Беларусь на Запад и для Беларуси перекачивают 70 млн тонн нефти. И они не имеют никаких проблем... Поэтому если не поставят в феврале, будем до 2 млн тонн добирать».

Российский эксперт объяснил, что в межправительственных соглашениях по нефти между Беларусью и РФ речь идет не о гарантированных объемах поставки нефти, а о технологических возможностях перекачки. Чтобы получить желаемый объем нефти, Беларуси необходимо купить ее у российских компаний.

«24 млн тонн нефти в год, о которых говорит Лукашенко - ничего этого нет - заявил Игорь Юшков. - Есть так называемый "индикационный баланс", который означает, что Россия гарантирует техническую возможность перекачки этих объемов, не саму поставку. Теперь "Белнефтехим" должен пойти к российским нефтяным компаниям и с ними договориться о коммерческих поставках. То есть, купить нефть. Пока соглашения не заключены».

Российский эксперт считает, что в настоящее время Беларусь не готова к приему нефти, даже если бы необходимые соглашения были бы подписаны.

«Даже если бы сейчас заключили контракты, и "Транснефть "подала 2 млн тонн в трубу, Беларусь не смогла бы ее принять. Они на прошлой неделе выкачали технологическую ( "буферную") нефть, которая там содержится, чтобы обеспечить работу нефтепровода. Значит, он не может сейчас работать. И они сами это сделали», - считает аналитик российского Фонда национальной энергетической безопасности.

По его словам, отбор транзитной нефти, если это случится, будет считаться воровством, и повлечет за собой многочисленные судебные иски, поскольку эта нефть является собственностью многих компаний.

«Выходит, Беларусь будет воровать нефть у десятков нефтяных компаний. Это будет международный скандал», - заявил Юшков.