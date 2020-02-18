закрыть
18 февраля 2020, вторник, 11:45
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

Безос выделит $10 миллиардов на борьбу с изменением климата

5
  • 18.02.2020, 8:11
  • 1,260
Безос выделит $10 миллиардов на борьбу с изменением климата
Джефф Безос
Фото: ЕРА

Основатель компании Amazon объявил о спасении Земли.

Основатель компании Amazon Джефф Безос, занимающий сейчас первую строчку в списке богатейших людей мира по версии издания Forbes, объявил, что выделит 10 миллиардов долларов США на борьбу с изменением климата. Он заявил об этом в понедельник, 17 февраля, в социальной сети Instagram, где также сообщил о создании экологического фонда под названием Bezos Earth Fund, передает dw.com.

Целью фонда станет финансирование "ученых, активистов, неправительственных организаций", а также поддержка "любых усилий, которые дают реальную возможность помочь сохранить и защитить природу". "Мы можем спасти Землю", - подчеркнул глава Amazon, уточнив, что летом его фонд начнет выделение грантов.

Скандал вокруг Безоса

В январе вокруг Безоса разразился скандал после публикации The Guardian, обвинившей наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана в том, что тот отправил главе Amazon вредоносный видеофайл, при помощи которого его телефон был взломан.

Это произошло в мае 2018 года. Через несколько часов после взлома с него было скачано огромное количество информации. Впоследствии, через несколько месяцев, часть этой информации, в частности, сообщения Безоса и его фотографии с любовницей, были опубликованы в американском таблоиде National Enquirer.

The Guardian предполагает, что материалы могли попасть в таблоид в качестве мести, после того как принадлежащая Безосу газета The Washington Post активно освещала убийство оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашогги. В организации этого убийства многие официальные лица, включая представителей ООН, подозревают Мухаммеда бен Сальмана.


популярное за неделю

Мнение

Лукашенко перестал быть нужен даже своему узкому кругу
Лукашенко перестал быть нужен даже своему узкому кругу Андрей Санников
Каша и нефть как отвлекающий маневр
Каша и нефть как отвлекающий маневр Ирина Халип
Переход на диету
Переход на диету Валерий Карбалевич
С миру по нитке — убогому штаны
С миру по нитке — убогому штаны Владимир Халип