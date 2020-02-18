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Глава МИД Украины: Белорусы будут воевать за свою независимость

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  • 18.02.2020, 8:25
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Глава МИД Украины: Белорусы будут воевать за свою независимость
ВАДИМ ПРИСТАЙКО
ФОТО: УНIАН

По мнению Вадима Пристайко, осталось всего два варианта развития событий.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко в интервью чешскому изданию Respekt заявил, что существует риск войны между Россией и Беларусью. Пристайко связал это с возможной борьбой белорусов за независимость.

По мнению Пристайко, «Беларусь переживает трудное время».

— Несколько лет назад я разговаривал с несколькими белорусскими журналистами, и когда я официально заявил им, что если они захотят остаться независимыми, они столкнутся с той же войной, теми же трудностями и такими же страданиями, что и мы, они не поверили мне. Возможно, теперь они меньше сомневаются в этом, — заявил глава МИД Украины.

Пристайко выразил надежду на то, что ошибается, поскольку белорусы «спокойны и терпеливы». В то же время, отметил он, украинцы были такими же «пока они не начали убивать нас». По его мнению, у белорусов осталось всего два варианта — быть «благоразумными и спокойными — и проиграть, или начать бороться прямо сейчас».


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